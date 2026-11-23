La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cambios en su Gabinete y confirmó que Omar García Harfuch permanece como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que circularan versiones sobre una posible salida del funcionario.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la continuidad del secretario de Seguridad y respondió que desconocía el origen de los rumores.

No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y, si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí”, declaró.

Ante una pregunta directa sobre posibles modificaciones en su equipo de trabajo, Sheinbaum fue contundente: “No hay ningún cambio en el Gabinete”.

Con esta declaración, la presidenta negó que exista una decisión de remover a García Harfuch de la dependencia encargada de coordinar la estrategia federal de seguridad pública.

Sheinbaum confirma continuidad de García Harfuch

Las versiones sobre una eventual salida del secretario surgieron en las últimas horas, sin que hasta el momento se haya presentado información oficial que confirme su separación del cargo.

La aclaración presidencial se produjo durante una conferencia en la que también se abordó un operativo reciente en Sinaloa, uno de los temas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno federal.

García Harfuch continúa al frente de la SSPC, institución responsable de las tareas de seguridad pública, investigación e inteligencia, así como de la coordinación con otras autoridades federales y estatales.

La presidenta no anunció cambios en la estructura de su gabinete ni informó sobre algún proceso de sustitución del funcionario.

Sandra Cuevas y la petición sobre Harfuch en la SSPC

En medio de las versiones sobre una posible salida, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió públicamente a Claudia Sheinbaum mantener a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Cuevas defendió la continuidad del funcionario y destacó el papel que, desde su perspectiva, ha desempeñado en las acciones contra las organizaciones criminales.

La exalcaldesa sostuvo que la estrategia de seguridad encabezada por Harfuch se apoya en labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional.

En su mensaje, lanzó una declaración dirigida a la presidenta.