SAN DIEGO.— La captura de Fausto Isidro El Chapo Isidro Meza Flores inició días antes, cuando el Ejército mexicano infiltró decenas de elementos de sus fuerzas especiales encubiertos en el municipio de Guasave, de acuerdo con una narración de los hechos publicada ayer por el diario estadunidense The New York Times.

La Defensa también pudo interceptar mensajes de texto que el capo enviaba a su madre y a su hermana, en los cuales organizaba fiestas y reuniones y que les ayudaron a estudiar sus rutinas diarias.

El pasado viernes, las fuerzas especiales del Ejército pudieron interceptar comunicaciones por radio y llamadas telefónicas, mientras Estados Unidos realizaba misiones de reconocimiento con drones a petición de las autoridades mexicanas sobre la casa de El Chapo Isidro en Guasave.

Los analistas identificaron a Meza Flores en la casa por su voz, su complexión y su forma de caminar", manifestó el diario, que cita a funcionarios familiarizados con el operativo.

Con información de inteligencia estadunidense, las fuerzas especiales del Ejército lograron capturar a Fausto Isidro Meza Flores Abraham Cruz

Mientras tanto, desde Arizona, el Comando Norte proporcionaba datos de inteligencia a las Fuerzas Armadas que ayudaron a localizar a Meza Flores y a miembros de su familia.

Cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la casa, otros soldados entraron para cubrirlos y dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano ametrallaron a hombres armados del cártel”, narró The New York Times.

De inmediato, se desencadenó un tiroteo que fue captado en video y compartido en línea por los residentes de Guasave.

Los pistoleros respondieron al fuego con armas calibre 50 milímetros montadas en camionetas blindadas.

Para lograr sacar a El Chapo Isidro de Guasave, el Ejército utilizó tres helicópteros Black Hawk. Dos salieron rumbo a Los Mochis para distraer a los hombres de Meza Flores, mientras que el tercero permaneció en el aire para enfrentarse a los sicarios que disparaban desde la casa.

Finalmente, el capo arribó a la Ciudad de México la madrugada del pasado sábado a bordo de una aeronave militar, de acuerdo con un comunicado de la Defensa.

Siete personas sospechosas de ser miembros del cártel fueron asesinadas y ocho personas fueron arrestadas durante la operación.

Entre los detenidos se encontraban agentes de alto rango del cártel como Germán "N", alias Serafín, primo de Meza Flores a quien las autoridades mexicanas consideraban segundo al mando, y un cuñado identificado como operador financiero.