¿Freddie Mercury y la princesa Diana fueron amigos? Ambas figuras tan icónicas de las décadas de los 80 y 90 sostuvieron una amistad peculiar que incluía salidas nocturnas al Londres gay de aquella época, algo que desafiaba por completo el protocolo de la realeza.

Por un lado, el carismático vocalista de Queen, ícono de la irreverencia rockera y maestro de la teatralidad sobre el escenario. Por el otro, la futura madre del heredero al trono británico, atrapada bajo el microscopio de la Corona, los protocolos del Palacio de Buckingham y una prensa sensacionalista que seguía cada uno de sus pasos.

Sin embargo, lejos de los paparazzis, ambos compartieron una amistad genuina, divertida y cómplice que se ha convertido en una de las leyendas urbanas más fascinantes del Londres de los años ochenta.

Lo que unió a Freddie Mercury y la princesa Diana fue una profunda empatía mutua, ambos buscando momentos de normalidad en medio de la fama. En el círculo íntimo de ambos existía un sentido del humor irreverente, una necesidad de escapar de las jaulas doradas de sus respectivas vidas y un respeto incondicional por la privacidad del otro.

Princesa Diana National Portrait Gallery

El origen de la amistad entre Freddie Mercury y la princesa Diana

La conexión que dio origen a la amistad entre Freddie Mercury y la princesa Diana fue el locutor de radio y comediante británico Kenny Everett. Everett era uno de los mejores amigos de Mercury desde los años setenta, pero al mismo tiempo mantenía una relación cercana con la princesa.

Según relataron tanto Everett como su amiga cercana, la actriz Cleo Rocos, Diana admiraba el talento, la libertad creativa y la personalidad arrolladora de Freddie, mientras que el líder de Queen sentía una enorme simpatía y ternura por la joven princesa, a quien veía como alguien con un espíritu rebelde atrapado dentro de una institución rígida.

En las reuniones privadas organizadas en el departamento de Kenny Everett, lejos de los periodistas y de los asesores reales, Diana podía reírse sin medir sus palabras y disfrutar de la compañía de artistas que no la trataban como a una figura de porcelana, sino como a una amiga más.

Freddie, famoso entre sus allegados por su timidez fuera del escenario y su absoluta discreción, jamás presumió en público de su cercanía con ella, lo que terminó de sellar la confianza de la princesa.

Freddie Mercury Freddie Mercury

La salida nocturna legendaria en el Londres gay de los 80

Si hay una anécdota legendaria que se cuenta frecuentemente sobre la amistad entre Freddie Mercury y la princesa Diana es cuando el intérprete de “Bohemian Rhapsody” y sus amigos la llevaron de incógnito al Royal Vauxhall Tavern, un histórico pub gay y cabaret ubicado al sur del río Támesis, en Londres.

La anécdota fue documentada por la actriz Cleo Rocos en su libro de memorias The Power of Positive Drinking, publicado en 2013, y confirmada por diversos allegados al círculo de Everett y Mercury.

Todo comenzó una tarde de finales de los años ochenta en el departamento de Kenny Everett en Londres donde se encontraban reunidos el propio Everett, Freddie Mercury, Cleo Rocos y la princesa Diana.

Durante horas estuvieron bebiendo champán, charlando y viendo episodios de la popular serie estadounidense Las chicas de oro; cuando cayó la noche, Freddie, Kenny y Cleo tenían planes de salir a divertirse al Royal Vauxhall Tavern.

Al enterarse del plan, Diana quiso acompañarlos. Tanto Everett como Rocos intentaron disuadirla, pero Freddie intervino: "Déjenla ir, dejemos que la chica se divierta".

Para que la princesa pudiera entrar sin ser reconocida, el grupo la vistió con una chaqueta militar de camuflaje, una gorra de cuero negro con la visera calada hasta los ojos y unas gafas de sol tipo aviador.

Nadie prestó atención al aparente "joven" silencioso que caminaba junto a Freddie Mercury, Kenny Everett y Cleo Rocos en el Royal Vauxhall Tavern. Diana logró acercarse hasta la barra, pedir una copa de vino blanco y una cerveza, y disfrutar del ambiente festivo y de la música durante unos veinte minutos.

Temiendo que la suerte pudiera agotarse si permanecían demasiado tiempo, el grupo decidió retirarse discretamente antes de medianoche y escoltó a Diana de regreso al Palacio de Kensington.

Al día siguiente, la princesa envió de vuelta las prendas prestadas a casa de Kenny Everett acompañadas de una nota agradecida en la que aseguraba que debían repetir la experiencia algún día.

El legado de una amistad icónica

En julio de 1986, durante la gira Magic Tour de Queen en el antiguo estadio de Wembley, la princesa Diana y el príncipe Carlos asistieron al espectáculo. Tras el show, los miembros de la banda recibieron a la pareja real en el área privada detrás del escenario.

Para Diana, que durante años sufrió filtraciones constantes desde su propio entorno, encontrar a un amigo tan famoso como Freddie que nunca buscó capitalizar su cercanía ni vender anécdotas a los periódicos representó un alivio inmenso.

Más allá de las risas y las confidencias privadas, la historia terminó uniendo a Freddie Mercury y a la princesa Diana en la lucha contra el estigma del VIH/sida.

Freddie hizo público su diagnóstico apenas 24 horas antes de fallecer, el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad. Su muerte conmocionó al mundo entero y catalizó una ola sin precedentes de concienciación y recaudación de fondos para la investigación médica.

Por su parte, la princesa Diana continuó su labor incansable apoyando organizaciones dedicadas a pacientes con VIH/sida hasta su propio fallecimiento en agosto de 1997, honrando indirectamente la memoria de tantos amigos del mundo artístico que perdió a causa de la epidemia.