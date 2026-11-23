Cinépolis reestrenará cinco películas navideñas durante diciembre de 2026, entre ellas El Grinch, protagonizada por Jim Carrey, y El Descanso, con Cameron Diaz y Kate Winslet. Las funciones formarán parte de Miércoles de Clásicos, un ciclo que permitirá volver a ver en la pantalla grande algunas de las historias más conocidas de la temporada.

La programación comenzará el 2 de diciembre y continuará cada miércoles hasta el día 30, con películas de comedia, romance y animación. También incluirá Realmente Amor, Operación Regalo y Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, que se proyectarán en complejos participantes de Cinépolis.

¿Qué películas navideñas regresan en diciembre de 2026?

El Grinch (2 de diciembre) será la primera película del ciclo. Estrenada en 2000 y dirigida por Ron Howard, la cinta presenta a Jim Carrey como una criatura verde que vive alejada de Villa Quién y decide robar los regalos de sus habitantes para arruinar la Navidad.

La historia está basada en el personaje creado por Dr. Seuss y muestra cómo el Grinch comienza a cambiar su opinión sobre las fiestas después de conocer a Cindy Lou, una niña que intenta comprender por qué detesta tanto la celebración.

Max y El Grinch en una escena. Foto: Universal Pictures

Operación Regalo (9 de diciembre) llegará a los cines en formato 3D. La película animada de 2011 sigue a Arthur, el hijo menor de Santa Claus, quien descubre que una niña no recibió su regalo de Navidad y decide emprender un viaje para entregárselo antes de que termine la noche.

La cinta, dirigida por Sarah Smith y Barry Cook, muestra una versión tecnológica del Polo Norte, donde Santa cuenta con un equipo encargado de organizar la entrega de millones de regalos alrededor del mundo.

Operación regalo también estará en cines seleccionados Netflix

Realmente Amor (16 de diciembre) también volverá a las salas. La comedia romántica de 2003, dirigida por Richard Curtis, reúne distintas historias que ocurren en Londres durante las semanas previas a Navidad, con personajes que enfrentan enamoramientos, rupturas y conflictos familiares.

Su reparto incluye a Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson y Alan Rickman. La película es conocida por entrelazar las historias de sus protagonistas, entre ellas la de un primer ministro británico que se enamora de una integrante de su equipo.

Realmente amor Warner

El Descanso (23 de diciembre) regresará a la pantalla grande a 20 años de su estreno. La película de Nancy Meyers cuenta la historia de Amanda e Iris, dos mujeres que deciden intercambiar sus casas durante las vacaciones después de sufrir decepciones amorosas.

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black protagonizan esta comedia romántica de 2006, que transcurre entre una casa de campo en Inglaterra y una residencia en Los Ángeles, donde sus protagonistas conocen a nuevas personas.

Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar (30 de diciembre) cerrará el ciclo con la historia de Kate, una joven que trabaja en una tienda navideña de Londres y cuya vida cambia después de conocer a Tom, un hombre que la impulsa a reconsiderar algunas de sus decisiones.

Estrenada en 2019, la película está protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, bajo la dirección de Paul Feig. Su historia está inspirada en la música de George Michael e incluye varias canciones del cantante británico.

¿Dónde comprar boletos para las películas navideñas de Cinépolis?

Las cinco películas formarán parte de la programación especial de Cinépolis +QUE CINE, iniciativa dedicada a la exhibición de películas clásicas, conciertos, documentales y otros contenidos fuera de la cartelera convencional.

Los boletos y horarios podrán consultarse en el sitio web oficial de Cinépolis y en la aplicación Cinépolis GO, donde también se informará cuáles son los complejos participantes.

La cadena no precisó en el anuncio un precio único para las funciones ni una lista completa de salas, por lo que la disponibilidad dependerá de la cartelera de cada complejo.

bgpa