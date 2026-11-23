Luis Miguel podría estar preparando el lanzamiento de nueva música para el próximo 3 de diciembre, después de que cuentas de Spotify compartieran una imagen del cantante acompañada únicamente de esa fecha.

El adelanto aparece después de que el intérprete de La incondicional fuera visto en un estudio de grabación en Los Ángeles y anunciara su regreso a los escenarios con una gira internacional programada para 2027.

¿Qué anunció Spotify sobre Luis Miguel para el 3 de diciembre?

Las cuentas de Spotify difundieron una imagen de Luis Miguel acompañada del mensaje "3 de diciembre", sin especificar si la fecha corresponde al lanzamiento de una canción, un álbum o algún otro proyecto relacionado con el artista.

La publicación coincide con versiones sobre el posible regreso del cantante a la música. Este lunes 23 de noviembre, el periodista Alex Rodríguez aseguró que Luis Miguel prepara una canción inédita que sería estrenada precisamente el próximo 3 de diciembre.

“Hoy Luis Miguel anuncia que el próximo día 3 de diciembre va a lanzar un nuevo tema”, declaró el periodista, quien también señaló que el anuncio estaría acompañado de actividades organizadas con seguidores del cantante en distintas ciudades.

De acuerdo con el comunicador, los encuentros fueron convocados en lugares como Ciudad de México, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Madrid y Argentina. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el nombre de la supuesta canción ni su fecha de estreno.

Luis Miguel fue visto en un estudio de grabación en Los Ángeles

Las especulaciones sobre nueva música comenzaron a tomar fuerza en octubre, cuando circuló una fotografía de Luis Miguel dentro de un estudio de grabación junto al guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr.

La imagen fue compartida en Instagram y eliminada poco después, aunque varios usuarios lograron conservar capturas de pantalla. En la publicación se mencionaba una sesión de trabajo en la que también había participado el productor e ingeniero de sonido Dave Reitzas.

Luis Miguel podría estar compartiendo nueva música Instagram

La fotografía habría sido tomada en Westlake Recording Studios, ubicado en Los Ángeles, California. No obstante, ninguno de los involucrados explicó si la reunión estaba relacionada con un nuevo álbum o con otro proyecto musical.

Luis Miguel no publica un disco de estudio desde ¡México por siempre!, lanzado en noviembre de 2017, con canciones como La fiesta del mariachi, Serenata huasteca y Soy lo prohibido. El material estuvo dedicado a la música tradicional mexicana y ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

Luis Miguel también prepara su regreso a los escenarios en 2027

El posible lanzamiento musical coincide con los preparativos de Luis Miguel Tour 2027, gira que el cantante anunció oficialmente el pasado 21 de septiembre mediante una publicación en sus redes sociales.

Una semana después, su equipo confirmó una alianza con Fenix Entertainment para organizar los conciertos, que contemplan presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa, además de otros territorios internacionales.

La gira marcará el regreso de Luis Miguel a los escenarios después del recorrido que realizó entre 2023 y 2024, con 194 presentaciones y más de tres millones de espectadores, de acuerdo con cifras difundidas por los organizadores.

El cantante todavía no ha revelado las fechas de sus próximos conciertos ni ha informado si el espectáculo de 2027 incluirá canciones nuevas.

bgpa