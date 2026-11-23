Apple TV confirmó que Ted Lasso tendrá una quinta temporada, con el regreso de Jason Sudeikis como protagonista y productor ejecutivo. La comedia continuará con la historia del entrenador estadounidense y el equipo femenino del AFC Richmond, después del éxito que tuvo su cuarta entrega en la plataforma de streaming.

La renovación fue anunciada este lunes 23 de noviembre, casi dos meses después del final de la cuarta temporada, que marcó el regreso de la serie tras una pausa de tres años, aunque por ahora, Apple no ha informado cuándo comenzarán las grabaciones ni ha establecido una fecha para el estreno de los nuevos episodios.

Jason Sudeikis regresará para la quinta temporada de 'Ted Lasso'

La continuación de Ted Lasso fue confirmada después de que Apple TV y Warner Bros. Television alcanzaran un nuevo acuerdo con Jason Sudeikis, quien también participa en la producción y el desarrollo creativo de la serie desde su estreno en 2020.

El actor ya había manifestado su interés en continuar con la historia durante una entrevista en el podcast Talk Easy With Sam Fragoso, donde habló sobre la posibilidad de desarrollar una quinta y sexta temporada.

Su intención era completar una nueva historia de tres temporadas, similar a la estructura que tuvo la serie entre 2020 y 2023, cuando Ted Lasso llegó a Inglaterra para convertirse en entrenador del equipo masculino del AFC Richmond.

La cuarta temporada retomó al personaje después de su regreso a Estados Unidos, aunque esta vez volvió a Inglaterra para dirigir a las Lady Greyhounds, el equipo femenino del club que compite en la segunda división.

Ted Lasso cuestiona que no se pueda vivir del futbol femenil. Apple TV

En esa entrega también regresaron Hannah Waddingham como Rebecca Welton, Juno Temple como Keeley Jones, Brett Goldstein como Roy Kent, Brendan Hunt como el entrenador Beard y Jeremy Swift como Leslie Higgins.

'Ted Lasso' rompió récord de audiencia con su cuarta temporada

La decisión de continuar con Ted Lasso llega después de que su cuarta temporada consiguiera el estreno más visto en la historia de Apple TV, según cifras de Nielsen difundidas por la compañía.

Entre el 4 y el 5 de agosto de 2026, el primer episodio acumuló 296.6 millones de minutos de reproducción en Estados Unidos, superando los registros de lanzamiento de las temporadas anteriores y de otras producciones originales de la plataforma.

La cuarta temporada se estrenó el 5 de agosto y contó con diez episodios que se publicaron semanalmente hasta el 7 de octubre. La historia incorporó nuevos personajes, entre ellos Alice Chilton, interpretada por Tanya Reynolds, quien se convirtió en una de las colaboradoras de Ted.

Ted Lasso concluyó su cuarta temporada. Apple TV

También se sumaron Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey y Abbie Hern, quienes interpretaron a integrantes del equipo femenino. La temporada mantuvo a varios de los personajes originales, aunque sus historias tomaron nuevos caminos dentro y fuera del AFC Richmond.

¿De qué tratará la quinta temporada de 'Ted Lasso'?

Apple TV todavía no ha revelado la trama de la quinta temporada, aunque el final de la cuarta entrega dejó varios cambios en el futuro de los personajes.

En el último episodio, Ted Lasso decidió ceder el puesto de entrenador principal del equipo femenino a Alice Chilton, mientras él permaneció como asistente junto con el entrenador Beard. La decisión modificó la estructura del cuerpo técnico y dejó abierta la posibilidad de desarrollar nuevas historias con las jugadoras.

Por otra parte, Roy Kent aceptó una oferta para convertirse en entrenador del Chelsea, mientras que su relación con Keeley Jones también dio un giro, ya que ambos se preparan para tener a su primer hijo.

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Rebecca Welton, propietaria del AFC Richmond, también tuvo cambios en su vida personal después de comprometerse con su novio Matthijs, interpretado por Matteo van der Grijn.

Aunque estos acontecimientos podrían formar parte de la siguiente temporada, Apple todavía no ha confirmado qué integrantes del elenco regresarán, además de Jason Sudeikis, ni cuántos episodios tendrá la nueva entrega.

bgpa