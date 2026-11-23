La propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith en California fue escenario de una emergencia durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre, luego de que se reportara un incendio que obligó a movilizar a bomberos y agentes de seguridad.

Las primeras imágenes difundidas mostraron vehículos de emergencia ingresando al terreno, mientras una columna de humo se elevaba sobre la propiedad. El incidente generó dudas sobre los daños que pudo sufrir la residencia de los actores y si había personas dentro.

¿Qué pasó en la casa de Will Smith y Jada Pinkett Smith?

El incendio ocurrió alrededor de las 12:04 de la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026, en la propiedad que los actores poseen en Calabasas, California, una zona residencial ubicada en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles a medios como Page Six y PEOPLE, los agentes recibieron una llamada de emergencia por un incendio dentro del terreno de la pareja.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron que un cobertizo de mantenimiento estaba envuelto en llamas. El personal de seguridad de la propiedad había alertado sobre el fuego y ayudó a identificar la zona afectada.

Elementos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles acudieron al lugar para combatir las llamas. La intervención permitió controlar el incendio antes de que alcanzara otras construcciones o se extendiera hacia la vegetación cercana.

En las grabaciones difundidas por Page Six se observa la llegada de unidades de emergencia a la propiedad, mientras el humo resulta visible desde el exterior. El operativo se prolongó durante las primeras horas del lunes.

Los reportes iniciales no precisaban si los actores se encontraban en la residencia cuando comenzó el incendio. Sin embargo, Page Six informó posteriormente que Will Smith y Jada Pinkett Smith estaban en la propiedad, aunque no fue necesario evacuarlos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué provocó exactamente que el cobertizo comenzara a arder. Las autoridades únicamente han señalado que el origen del incendio fue accidental.

La propiedad de Will Smith en Calabasas sufrió un incendio que afectó un cobertizo de mantenimiento, sin dejar lesionados. IG willsmith

La mansión de Will Smith ya había sufrido otro incendio

La propiedad donde ocurrió el incidente es una de las residencias más conocidas de Will Smith y Jada Pinkett Smith, quienes adquirieron el terreno en 2003 y concluyeron la construcción de su casa principal en 2010.

El complejo se encuentra en una extensión de aproximadamente 61 hectáreas y cuenta con distintas instalaciones destinadas a la vida familiar, actividades recreativas y espacios de entretenimiento.

La residencia principal tiene seis habitaciones y 13 baños, además de áreas deportivas y espacios privados. Su valor ha sido relacionado con una cifra de 42 millones de dólares, cantidad por la que anteriormente se reportó que estuvo a la venta.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la propiedad enfrenta una emergencia relacionada con el fuego.

En septiembre de 2021, otro incendio afectó la residencia de los actores. En aquella ocasión, las llamas comenzaron en el sótano de la vivienda y provocaron daños que posteriormente requirieron trabajos de renovación.

Una fuente cercana a la familia declaró entonces a Page Six que los integrantes de la familia se encontraban bien. No obstante, un bombero recibió atención médica durante las labores realizadas para controlar aquella emergencia.

La propiedad también estuvo cerca de una zona de riesgo en noviembre de 2018, cuando el incendio Woolsey afectó distintas comunidades del sur de California y obligó a miles de habitantes a abandonar sus hogares.

En ese momento, Will Smith compartió en sus redes sociales que las llamas se encontraban aproximadamente a ocho kilómetros de su casa. El actor explicó que su hija Willow Smith estaba preocupada por la posibilidad de que tuvieran que evacuar.

A diferencia de aquellos antecedentes, el incendio registrado este 23 de noviembre quedó limitado al cobertizo de mantenimiento, sin que las autoridades reportaran afectaciones a otras estructuras del complejo residencial.

Will Smith sufrió un incendio en su propiedad de Calabasas, California, donde las autoridades descartaron daños a la residencia principal. IG willsmith

Will Smith y Jada Pinkett Smith reaparecieron juntos antes del incendio

El incidente ocurrió pocos días después de que Will Smith y Jada Pinkett Smith fueran vistos juntos durante una salida familiar en Malibú, California, acompañados por sus hijos y otros integrantes de la familia.

El sábado 21 de noviembre, la pareja acudió a Little Beach House Malibu junto con Jaden y Willow Smith, así como con sus respectivas madres, Caroline Bright y Adrienne Banfield-Norris.

La reunión llamó la atención debido a que la situación sentimental de los actores ha sido tema de conversación desde que Jada reveló públicamente que llevaban varios años viviendo separados.

En octubre de 2023, la actriz explicó que ella y Will habían tomado caminos distintos desde 2016, aunque continuaban casados y no habían iniciado un proceso de divorcio.