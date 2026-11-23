La investigación por presunta violación que enfrenta Vadhir Derbez sumó un nuevo capítulo. Luego de que el actor denunciara públicamente un supuesto intento de extorsión y cuestionara las actuaciones de las autoridades, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) salió a defender el trabajo realizado en el expediente y aseguró que cuenta con elementos de prueba que respaldan la declaración de la denunciante.

¿De qué acusa la Fiscalía CDMX a Vadhir Derbez?

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, confirmó que existe una carpeta abierta contra el hijo de Eugenio Derbez y aclaró que los datos reunidos hasta el momento no significan que el actor sea considerado culpable.

Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, aseguró que existen elementos para continuar con el procedimiento contra Vadhir Derbez. IG

Sin embargo, explicó que sí son suficientes para solicitar ante un juez de control las actuaciones correspondientes.

Tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima”, señaló la funcionaria, quien también rechazó que la institución haya inventado o modificado evidencias para perjudicar al intérprete.

La fiscal insistió en que la investigación se ha desarrollado con perspectiva de género y objetividad, y subrayó que el expediente no está sustentado únicamente en el testimonio de la joven, sino en una serie de elementos que, desde la perspectiva de la autoridad, permiten continuar con el procedimiento.

Fiscalía CDMX revela que los abogados de Vadhir Derbez no están acreditados

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue la situación legal de Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, quienes han aparecido públicamente como representantes jurídicos de Vadhir.

Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez no están acreditados como abogados de Vadhir dentro de la carpeta de investigación, informó la fiscal. IG

Al ser cuestionada sobre si ambos están acreditados dentro de la carpeta por presunta violación, Flores respondió de manera contundente: no.

La funcionaria explicó que esta situación ha complicado las diligencias, pues las autoridades han intentado localizar tanto al actor como a sus abogados para que comparezcan y puedan intervenir formalmente en la investigación.

Según detalló, han acudido a distintos domicilios obtenidos mediante fuentes oficiales y también buscaron al equipo legal en las oficinas del despacho que el propio Vadhir mencionó en su denuncia por presunta extorsión.

Es una de las razones por las cuales hemos estado buscando al señor Vadhir, así como a sus abogados”, explicó Flores. Añadió que, pese a esos intentos, no han conseguido que comparezcan ante el Ministerio Público.

Las autoridades capitalinas aseguran que han buscado al actor y a su equipo legal en distintos domicilios, pero no han conseguido su comparecencia. IG

La fiscal también hizo un llamado al actor para que acuda acompañado de su defensa y presente los datos de prueba que considere pertinentes. De acuerdo con su postura, si el equipo jurídico cuenta con elementos que contradigan la acusación, debe entregarlos a las autoridades para que sean valorados.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El expediente de la Fiscalía capitalina comenzó tras la denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en abril de 2026, en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.

La funcionaria invitó a Vadhir Derbez a presentarse ante el Ministerio Público para aportar las pruebas que considere necesarias. IG vadhird

De acuerdo con la versión de la denunciante, el episodio habría ocurrido en un camerino. Vadhir ha rechazado los señalamientos y sostiene que detrás del caso existe un intento de extorsión.

En una entrevista reciente aseguró que le exigieron 350 mil dólares para evitar la difusión de información relacionada con la carpeta y afirmó que, después de negarse a pagar, documentos de la investigación comenzaron a circular en medios de comunicación.

Su defensa también ha cuestionado las actuaciones ministeriales y ha asegurado que cuenta con pruebas para demostrar su versión. No obstante, la Fiscalía negó haber fabricado evidencias y reiteró que el actor debe presentarse para que ambas partes puedan aportar los elementos que consideren necesarios.

¿El amparo de Vadhir Derbez terminó con la investigación?

Otro aspecto relevante es el amparo que la defensa de Vadhir aseguró haber obtenido y que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra. La resolución, sin embargo, no representa una sentencia absolutoria ni determina la inocencia o culpabilidad del actor.

El caso comenzó tras la denuncia de una modelo estadounidense de 19 años por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en Coyoacán. @vadhird

La Fiscalía confirmó que el procedimiento continúa y que actualmente existe un proceso relacionado con ese recurso legal. A este caso se suma un segundo señalamiento, independiente del expediente de la Ciudad de México, que habría sido presentado ante la Fiscalía General de la República y estaría relacionado con un supuesto incidente durante un viaje en crucero.

Hasta ahora, la defensa ha manifestado que no ha recibido una notificación formal sobre esa investigación. Y por el momento, el caso mantiene versiones contrapuestas. Será el desarrollo de las diligencias y las decisiones judiciales las que permitan esclarecer los hechos.