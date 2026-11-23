¡México tendrá un nuevo Mundial! La FIFA eligió a nuestro país como una de las sedes de la Copa del Mundo Femenil 2031, que se organizará de manera conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, naciones que presentaron una candidatura compartida para albergar el torneo.

La designación se realizó este lunes durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado en Zúrich, Suiza, y encabezado por Gianni Infantino. La propuesta conjunta recibió una calificación de 4.4 sobre 5 puntos durante la evaluación técnica y fue la única candidatura registrada para organizar la competencia.

Con esta decisión, México recibirá por primera vez un Mundial Femenil oficial de la FIFA y volverá a trabajar junto con Estados Unidos en la organización de una Copa del Mundo, ahora con la participación de Jamaica y Costa Rica.

Cabe recordar que en 1971 nuestro país albergó un campeonato mundial femenil no reconocido oficialmente por la FIFA. En aquella edición, la Selección Mexicana llegó hasta la final, en la que cayó frente a Dinamarca.

¿Qué ciudades de México serán sedes del Mundial Femenino 2031?

Para esta candidatura, México presentó cuatro ciudades y sus respectivos estadios como posibles escenarios del campeonato: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.

Los recintos contemplados son:

Ciudad de México: Estadio Banorte.

Estadio Banorte. Guadalajara: Estadio Akron.

Estadio Akron. Monterrey: Estadio BBVA.

Estadio BBVA. Torreón: Territorio Santos Modelo (TSM).

Estas cuatro plazas forman parte del proyecto de organización que contempla 20 estadios en los cuatro países anfitriones. Sin embargo, todavía se analizarán 30 ciudades y 45 recintos para definir las sedes definitivas.

La distribución inicial contempla 14 sedes en Estados Unidos, cuatro en México, una en Jamaica y otra en Costa Rica.

Mikel Arriola estuvo presente en la designación de México como sede

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, estuvo presente en Zúrich, Suiza, para participar en el Congreso Extraordinario de la FIFA y presenciar la elección de la candidatura conjunta que permitirá a México recibir encuentros del Mundial Femenino 2031.

La designación representa un nuevo reconocimiento para la infraestructura deportiva mexicana y una oportunidad para impulsar el crecimiento del futbol femenil en nuestro país.

Mundial Femenino 2031 tendrá 48 selecciones y 104 partidos

La Copa del Mundo Femenina 2031 marcará un antes y un después en la historia de la competencia, pues será la primera edición que contará con 48 selecciones nacionales y 104 partidos, un formato similar al que se implementó en el Mundial varonil de 2026.

La ampliación permitirá que más países tengan la oportunidad de disputar el máximo torneo internacional del futbol femenino y aumentará la cantidad de encuentros que recibirán las naciones anfitrionas.

Trofeo de la Copa Mundial Femenil X: @FIFAcom

México podría disputar los próximos dos Mundiales Femeninos

La elección de México como anfitrión del Mundial 2031 llega en un momento importante para la Selección Nacional Femenil, que buscará su clasificación a la próxima Copa del Mundo durante el Campeonato W de Concacaf.

En caso de conseguir su boleto, el Tricolor tendría la oportunidad de disputar las ediciones de 2027 y 2031, esta última con la ventaja de jugar como local ante su afición.

De esta manera, México se prepara para vivir una nueva fiesta mundialista y hacer historia como uno de los cuatro países organizadores de la Copa del Mundo Femenina 2031.