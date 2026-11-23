El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, sostuvo este lunes una reunión de trabajo en Beijing con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, para discutir el desequilibrio comercial entre ambas naciones y explorar mecanismos que permitan ampliar las exportaciones mexicanas al mercado asiático.

El encuentro tuvo como eje la necesidad de construir una relación comercial más equilibrada, en un contexto en el que China vende a México doce veces más productos de los que compra al país.

Antes de la reunión, Ebrard adelantó que se abordarían "temas de carácter comercial que tienen que ver con cómo podemos tener un comercio más equilibrado".

El funcionario reconoció la magnitud de la diferencia entre las operaciones comerciales y señaló: "ellos (China) exporta a México doce veces más de lo que nosotros les exportamos".

México busca reducir el desequilibrio comercial con China

Ebrard explicó que la brecha comercial responde a diferentes factores, entre ellos las condiciones regulatorias y la capacidad de las empresas mexicanas para competir y colocar sus productos en China.

Parte de eso se debe a regulaciones difíciles, pero una parte importante también se debe al esfuerzo que nosotros debemos hacer", afirmó el secretario de Economía.

Sus declaraciones apuntan a uno de los principales desafíos de la relación bilateral: aumentar la presencia de productos mexicanos en el mercado chino y mejorar las condiciones para que las empresas nacionales puedan competir con los fabricantes asiáticos.

El objetivo de las conversaciones es identificar oportunidades para fortalecer el intercambio comercial y aprovechar el potencial de ambos mercados.

Ebrard reconoce liderazgo manufacturero y tecnológico chino

Durante su visita, el titular de Economía también reconoció el avance industrial y tecnológico de China, al considerar que México todavía tiene importantes aprendizajes pendientes frente al desarrollo del país asiático.

Afirmó que a México le quedan "muchas lecciones por aprender" de China, que en un periodo relativamente corto se convirtió en "la principal potencia manufacturera y está muy cerca de ser, junto con Estados Unidos, uno de los líderes tecnológicos del mundo".

El reconocimiento adquiere relevancia ante la competencia internacional por atraer inversiones, desarrollar nuevas industrias y fortalecer las cadenas de suministro.

Para México, ampliar la cooperación con China representa una oportunidad para explorar nuevos mercados y fortalecer sectores estratégicos, aunque también implica atender las diferencias comerciales que existen entre ambos países.

Sheinbaum busca ampliar la cooperación con China

La reunión entre Ebrard y Wang Wentao se desarrolla después del acercamiento diplomático encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visitó Shenzhen, en el sureste de China, donde sostuvo un encuentro con su homólogo, Xi Jinping.

Durante esa visita, Sheinbaum destacó que México y China mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y manifestó su interés en ampliar la colaboración bilateral en áreas como manufactura, inteligencia artificial y agricultura.

El acercamiento ocurre en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, principal socio comercial de México y un actor determinante en las decisiones económicas de la región.