Bruno Mars y Hello Kitty llevarán su colaboración a la Ciudad de México como parte de The Romantic Tour. La gira del cantante tendrá una tienda temporal con mercancía exclusiva, mientras que el personaje de Sanrio participará en encuentros con fans en dos puntos de la capital.

La colaboración ya pasó por otras ciudades y, para su llegada a México, los carteles muestran a Hello Kitty con un traje rojo y un par de maracas, junto a una versión ilustrada de Bruno Mars tocando las congas.

Bruno Mars

¿Cuándo y dónde abre la tienda pop-up de Bruno Mars y Hello Kitty en CDMX?

La tienda pop-up de Bruno Mars y Hello Kitty abrirá del jueves 3 al viernes 11 de diciembre. Durante esos nueve días se venderá mercancía exclusiva de la colaboración con The Romantic Tour.

Dirección: Milán 41, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Horario de venta: El anuncio aún no especifica a qué hora abrirá y cerrará la tienda cada día.

IG: theromanticworldtour

¿Cuándo y dónde serán los Meet & greet con Hello Kitty?

Además de comprar mercancía, podrás conocer a Hello Kitty del 3 al 5 de diciembre, de 12:00 a 15:00 horas. El primer encuentro será en Roma Norte y los dos siguientes se realizarán en la tienda pop-up de la colonia Juárez.

Jueves 3 de diciembre en Hello Kitty Cafe Cibeles

Sede: Hello Kitty Cafe Cibeles.

Dirección: Durango 179, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Viernes 4 y sábado 5 de diciembre en la tienda pop-up

Sede: Pop-up de The Romantic Tour.

Dirección: Milán 41, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Si quieres comprar mercancía y conocer a Hello Kitty en la misma visita, ve a Milán 41 el viernes 4 o el sábado 5 de diciembre, entre las 12:00 y las 15:00 horas. Después del último encuentro, la tienda seguirá abierta para la venta hasta el viernes 11.

¿Qué productos habrá en la tienda de Bruno Mars y Hello Kitty?

El anuncio para la Ciudad de México confirma la venta de mercancía exclusiva, aunque todavía queda por conocer la lista de productos y sus precios. La edición de Miami da una idea de lo que ha incluido la colaboración en otras ciudades.

Allí se anunciaron playeras, prendas de manga larga, sudaderas con capucha o cierre, gorras y bolsas de tela.

IG:hellokitty

En esa parada también hubo accesorios como botellas de agua, paquetes de calcomanías y llaveros.

Para saber cuáles llegarán a la tienda de la colonia Juárez habrá que esperar el catálogo de la edición mexicana.