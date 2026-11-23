Joe Jonas le pidió a una fan que dejara de tocarlo mientras cantaba durante un concierto de los Jonas Brothers en San Francisco, Estados Unidos, esto luego de una mujer comenzó a tocarle repetidamente el cuello, los brazos y el rostro, por lo que tuvo que intervenir el personal de seguridad.

El incidente ocurrió el sábado 21 de noviembre en el Chase Center, como parte de la gira The Burning Up Tour All Over Again. El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores del artista cuestionaron el comportamiento de la asistente.

¿Qué pasó con Joe Jonas durante su concierto en San Francisco?

Joe Jonas bajó del escenario mientras interpretaba Backwards, una canción que forma parte del repertorio de los Jonas Brothers. Durante esta sección del espectáculo, el cantante acostumbra acercarse a sus seguidores y elegir a una persona para cantar con él.

Mientras compartía el micrófono con una fan, otra mujer que se encontraba a su lado comenzó a tocarle el brazo y el cuello, además de intentar acercarse a su rostro. Jonas continuó cantando, aunque tuvo que interrumpirse brevemente para pedirle que se detuviera.

“No hagamos eso, cariño”, le dijo el cantante, mientras intentaba mantener su atención en la seguidora con la que estaba compartiendo la canción.

Sin embargo, la mujer continuó intentando tocarlo, por lo que uno de los integrantes del equipo de seguridad intervino para apartar su mano en varias ocasiones y permitir que el cantante siguiera con su presentación.

Joe Jonas terminó de interpretar Backwards y abrazó a la fan con la que había cantado. El incidente no provocó que se suspendiera el espectáculo y el artista continuó con el repertorio que tenía preparado para aquella noche.

Fans de Joe Jonas reaccionan al video del concierto

La grabación comenzó a circular en distintas plataformas, donde usuarios criticaron que la asistente tocara repetidamente al cantante, incluso después de que este le pidiera que se detuviera.

En una discusión publicada en Reddit, varios seguidores señalaron que el hecho de acercarse al público durante un concierto no significa que un artista deba permitir cualquier tipo de contacto físico.

Otros destacaron la manera en que Joe Jonas respondió sin dejar de cantar y cuestionaron que la mujer continuara intentando tocarlo después de escuchar su petición. También hubo comentarios sobre la fan que había sido elegida para acompañarlo, cuya interacción terminó interrumpida por el incidente.

El concierto formó parte de The Burning Up Tour All Over Again, una gira con la que Joe, Nick y Kevin Jonas recorren distintas ciudades de Estados Unidos para interpretar canciones de sus primeros años como agrupación, junto con temas más recientes de su carrera.

bgpa