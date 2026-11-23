Miley Cyrus está viviendo uno de los capítulos más felices de su vida. Después de varios años de relación, la cantante llegó al altar con el músico Maxx Morando en una ceremonia íntima celebrada el pasado 21 de noviembre en Palm Springs, California.

Sin embargo, antes de encontrar el amor junto al baterista, la intérprete de Flowers protagonizó romances que dejaron huella no solo en su historia personal, sino también en la música de algunos de sus exparejas.

¿La canción de Wedding Bells es para Miley Cyrus?

Mucho antes de convertirse en una de las parejas más populares de Hollywood, Miley Cyrus y Nick Jonas compartieron protagonismo en Disney Channel. Su romance comenzó en 2006, cuando ambos tenían apenas 13 años, y terminó a finales de 2007.

La relación adolescente de Miley Cyrus y Nick Jonas dejó una de las canciones más comentadas de los Jonas Brothers: Wedding Bells. IG paris2000s

Aunque su relación duró alrededor de 18 meses, sus seguidores continuaron pendientes de cualquier señal de reconciliación.

La historia tomó un giro inesperado en 2012, cuando Miley anunció su compromiso con Liam Hemsworth. Cuatro meses después, durante un concierto de los Jonas Brothers en Nueva York, Nick presentó una canción inédita titulada Wedding Bells.

La letra hablaba del dolor de imaginar a una antigua pareja caminando hacia el altar con alguien más. Una de sus frases más comentadas expresaba el deseo de no escuchar las campanas de boda si eso significaba que ya no existía una oportunidad para intentarlo nuevamente.

Las pistas apuntaban directamente a Miley, especialmente por una referencia al 11 de junio, fecha en que ambos se conocieron. El propio Nick reconoció que la canción estaba inspirada en una experiencia personal y admitió que le resultaba incómodo interpretarla.

Nick Jonas convirtió sus sentimientos tras el compromiso de Miley Cyrus con Liam Hemsworth en Wedding Bells, una canción que sorprendió a los fans. IG paris2000s

Miley tampoco tardó en reaccionar. Durante una entrevista con Ryan Seacrest señaló que le parecía evidente a quién estaba dirigida la composición, pero defendió el derecho de su exnovio a escribir sobre lo que había vivido. Incluso reconoció que salir con un artista implica aceptar que las experiencias personales pueden terminar convertidas en canciones.

Aunque Wedding Bells nunca llegó a formar parte de un álbum publicado por los Jonas Brothers, se convirtió en una de las piezas más comentadas de la historia de los llamados Niley.

¿Qué canción le dedicó Cody Simpson a Miley Cyrus por su compromiso?

Otro nombre que se sumó a esta historia fue Cody Simpson, quien mantuvo una relación con Miley entre octubre de 2019 y agosto de 2020. Su romance coincidió con una etapa de cambios personales para la cantante y ambos compartieron parte del confinamiento durante la pandemia.

Cody Simpson también habría encontrado inspiración en su relación con Miley Cyrus, pues una canción en 2025 despertó teorías por sus referencias a la música de la cantante. IG codysimpson

En aquel momento, el australiano incluso le dedicó Golden Thing, una canción romántica que publicó mientras estaban juntos. Sin embargo, en 2025 volvió a llamar la atención al compartir un video en el que interpretó una composición inédita con guitarra.

Aunque Simpson no mencionó directamente a Miley, sus seguidores encontraron posibles referencias a varias canciones de la artista. Entre ellas destaca Angels Like You, cuyo mensaje sobre el arrepentimiento de haber conocido a alguien parece tener una respuesta en uno de los versos de la nueva pieza.

También se señalaron aparentes guiños a Wildcard y Every Girl You’ve Ever Loved, con frases que algunos usuarios interpretaron como alusiones al carácter impredecible de la cantante y a sus relaciones pasadas.

Cody Simpson despertó rumores al compartir una canción inédita con aparentes referencias a Angels Like You, Wildcard y otros temas de Miley Cyrus. Foto:Instagram @codysimpson

Otra referencia al tiempo que ha transcurrido desde su separación reforzó las teorías. Hasta la fecha, todo permanece en el terreno de las interpretaciones de los fans: Cody no ha confirmado que la canción esté dedicada a su expareja.

La historia de Miley Cyrus y Maxx Morando

Mientras sus antiguas relaciones siguen generando conversaciones, Miley ha construido una historia diferente junto a Maxx Morando. La pareja se conoció en una cita a ciegas y comenzó a aparecer públicamente en 2021. En 2025, el músico le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Japón.

La pareja celebró su boda el 21 de noviembre de 2026 en una ceremonia íntima realizada en una residencia privada de Palm Springs, California. IG miley

La cantante llegó al altar con un vestido blanco de seda y una celebración rodeada de familiares y amigos. Así, después de años de romances que inspiraron canciones y alimentaron teorías, hoy Miley comienza una nueva etapa.