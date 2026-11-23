Jennifer Lopez hizo una confesión de lo que le ocurrió en Hollywood por no ser una actriz blanca.

La cantante y actriz reconoció que, a pesar de haber construido una exitosa carrera durante varias décadas, su origen latino habría influido en las oportunidades que recibió como intérprete, especialmente durante los primeros años de su trayectoria.

En una reciente entrevista con The New York Times, la también empresaria habló sobre las dificultades que enfrentó para conseguir determinados personajes y cuestionó la percepción de que constantemente recibe ofertas para protagonizar películas. Según explicó, su fama no significa que siempre haya tenido las puertas abiertas en la industria.

La gente tiene la idea de que recibo mil ofertas todo el tiempo”, comentó al referirse a las oportunidades laborales que llegan a sus manos.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue cuando explicó que considera que su origen étnico tuvo mucho que ver con las limitaciones que encontró en Hollywood.

La razón, creo, es que simplemente no era el típico tipo de actriz blanca”, expresó, al reflexionar sobre los obstáculos que tuvo que superar para conseguir papeles en el cine estadounidense.

Jennifer Lopez habla de la discriminación que enfrentó en Hollywood

Jennifer Lopez, actriz. @jlo

Para la famosa, el problema no se limita a la cantidad de propuestas cinematográficas, sino también al tipo de personajes que históricamente se han ofrecido a las actrices latinas.

La intérprete de origen puertorriqueño consideró que durante mucho tiempo Hollywood mantuvo una visión reducida de las mujeres hispanas, encasillándolas en determinados papeles y dejando de lado la posibilidad de que interpretaran personajes con historias y características diferentes.

Anteriormente, la actriz explicó que, cuando comenzó a abrirse camino en la industria, las oportunidades para las mujeres latinas eran limitadas. En muchos casos, los personajes disponibles estaban relacionados con su origen étnico o respondían a estereotipos que poco tenían que ver con la diversidad de historias que podían interpretar.

En 2019, durante una entrevista con Variety, recordó que a las actrices latinas prácticamente se les decía que debían interpretar a mujeres hispanas o empleadas domésticas.

Por ello, tuvo que demostrar que podía asumir personajes mucho más variados y que su identidad no debía determinar los papeles para los que podía ser considerada.

La artista también ha señalado que, en diferentes momentos de su carrera, tuvo que buscar la manera de generar sus propias oportunidades profesionales en lugar de esperar a que los grandes estudios apostaran por ella.

De Selena a Hustlers: una carrera que también rompió barreras

A pesar de las dificultades que ha denunciado, Jennifer Lopez consiguió convertirse en una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1997, cuando interpretó a Selena Quintanilla en la película biográfica Selena. Su actuación le permitió ganar visibilidad en la industria cinematográfica y abrió una etapa de importantes proyectos.

Posteriormente participó en películas como Out of Sight, The Wedding Planner y Maid in Manhattan, producciones que consolidaron su presencia como protagonista.

Otro de sus trabajos más destacados fue Hustlers (2019), donde interpretó a Ramona Vega, una mujer involucrada en un esquema para obtener dinero de clientes adinerados de un club nocturno.

Su actuación recibió elogios de la crítica y le consiguió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Además, el proyecto representó una oportunidad para involucrarse también en la producción cinematográfica.

Para Jennifer, desarrollar sus propios proyectos ha sido una manera de tener mayor control sobre las historias que quiere contar y los personajes que desea interpretar.

Debate tras declaraciones de la actriz

Jennifer Lopez, actriz. @jlo

Como era de esperarse, las palabras de Jennifer Lopez provocaron reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron su testimonio y señalaron que el éxito profesional no elimina las barreras raciales, otros cuestionaron que hable de falta de oportunidades después de protagonizar numerosas películas y convertirse en una estrella internacional.

Entre las críticas también destacó la reacción de Adrianne Curry-Rhode, exconcursante de America's Next Top Model, quien cuestionó las declaraciones de la cantante y criticó su desempeño como actriz.

Tras la polémica, un representante de Jennifer Lopez pidió contextualizar sus declaraciones, especialmente en relación con las dificultades que encontró durante las décadas de 1990 y principios de los 2000.

También recordó que otros artistas latinos han hablado sobre experiencias similares dentro de la industria, entre ellos John Leguizamo, Michael Peña y Eva Longoria.