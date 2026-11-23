El cumpleaños número 68 de Jamie Lee Curtis estuvo marcado por la nostalgia, el dolor y los recuerdos de sus seres queridos. La actriz estadounidense aprovechó esta fecha especial para compartir una reflexión sobre las pérdidas que ha enfrentado a lo largo de los años, especialmente la reciente muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis.

A través de una publicación en redes sociales, la protagonista de “Halloween” y “Un viernes de locos” expresó lo difícil que ha sido llegar a esta etapa de su vida sin varios de los integrantes más importantes de su familia. Una de las frases que más llamó la atención fue:

Soy la única superviviente de mi familia inmediata”.

Jamie Lee Curtis comparte un emotivo mensaje por sus 68 años

Jamie Lee Curtis publica desgarrador mensaje en su cumpleaños 68. @jamieleecurtis

El pasado 22 de noviembre, Jamie Lee Curtis celebró su cumpleaños número 68 con una publicación en la que dejó de lado los festejos tradicionales para recordar a las personas que han marcado su vida.

La actriz compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y las ausencias que hoy forman parte de su historia familiar. En su mensaje reconoció que este año ha sido complicado, pues la muerte de su hermana Kelly, ocurrida en mayo pasado, representó un golpe emocional muy fuerte.

Este será el primer año en que soy la única sobreviviente de mi familia inmediata y de mi segunda familia inmediata. La última de la línea”, expresó la intérprete, dejando ver la dimensión de las pérdidas que ha enfrentado.

También habló de la tristeza que le provocó la muerte de Kelly y de cómo esta ausencia ha cambiado la manera en que vive fechas tan significativas como su cumpleaños.

Sin embargo, su publicación no estuvo dedicada únicamente al dolor. Jamie Lee también aprovechó para agradecer por la vida que ha construido, por las personas que siguen a su lado y por las oportunidades que ha tenido tanto en el ámbito personal como en su carrera artística.

La muerte de Kelly Lee Curtis

Uno de los momentos más difíciles para Jamie Lee Curtis ocurrió el 30 de mayo pasado, cuando falleció su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a los 69 años.

La noticia fue especialmente dolorosa para la actriz, quien mantenía un vínculo importante con ella. Kelly también tuvo una trayectoria como actriz, aunque permaneció alejada del nivel de exposición pública que alcanzó su hermana.

Al despedirse de ella, Jamie compartió algunos recuerdos de su personalidad y de las actividades que disfrutaban juntas. La describió como una mujer hermosa, generosa, curiosa y con un sentido del humor muy particular.

Para Jamie, su hermana no era solamente un familiar, sino también una amiga y una persona con quien compartía recuerdos que nadie más podía comprender de la misma manera.

Despedida a sus padres

La historia familiar de la actriz ha estado marcada por importantes pérdidas. Sus padres fueron dos figuras reconocidas de Hollywood: la actriz Janet Leigh y el actor Tony Curtis.

Su madre, Janet Leigh, falleció el 3 de octubre de 2004, a los 77 años. Es recordada principalmente por su participación en la película Psicosis (1960), dirigida por Alfred Hitchcock, donde interpretó a Marion Crane.

Su trabajo en el cine la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación y dejó una importante huella en la historia de Hollywood.

Su padre, Tony Curtis, murió el 29 de septiembre de 2010, a los 85 años. Fue una de las grandes estrellas del cine clásico y participó en películas como Una Eva y dos Adanes, junto a Marilyn Monroe.

Aunque la relación entre Jamie y su padre tuvo momentos complicados, su legado artístico forma parte importante de la historia de la actriz.

A estas pérdidas se suma la muerte de Robert Brandt, segundo esposo de Janet Leigh y padrastro de Jamie, quien falleció en 2009.

Su esposo, sus hijas y su nieto son su mayor apoyo

Jamie Lee Curtis publica desgarrador mensaje en su cumpleaños 68. @jamieleecurtis

Cuando Jamie asegura que es la última sobreviviente de su familia, se refiere principalmente a su núcleo familiar más cercano y a las personas con quienes compartió su historia de infancia.

Es importante señalar que no significa que sea la única integrante viva de toda su familia. Su padre, Tony Curtis, tuvo otros hijos de diferentes matrimonios, por lo que la actriz tiene medio hermanos.

Sin embargo, la muerte de sus padres, su padrastro y su hermana Kelly representa la pérdida de buena parte de las personas que formaron parte de su entorno familiar más cercano.

A pesar de las ausencias, Jamie Lee Curtis cuenta con una familia que ha construido a lo largo de los años y que hoy representa uno de sus principales motivos de felicidad.

La actriz está casada desde 1984 con Christopher Guest, actor, director y guionista con quien ha compartido más de cuatro décadas de matrimonio.

Juntos formaron una familia con sus dos hijas, Annie Guest y Ruby Guest, quienes fueron adoptadas por la pareja.

Además, Jamie Lee Curtis se convirtió en abuela por primera vez en 2025, una nueva etapa que ha recibido con enorme cariño y que representa la llegada de otra generación a su familia.

En medio de su reflexión por los 68 años, la actriz también agradeció a su esposo, sus hijas y sus seres queridos por acompañarla y formar parte de su vida.

A sus 68 años, Jamie Lee Curtis continúa activa en el mundo del entretenimiento y mantiene una trayectoria reconocida en Hollywood.