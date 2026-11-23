La amante del exdirectivo de Nvidia habría mantenido contactos con un funcionario del espionaje chino durante más de un año. Su empresa en Singapur también está bajo investigación en Estados Unidos por presuntamente facilitar el envío de semiconductores avanzados a China.

El escándalo que sacudió a Nvidia, uno de los gigantes mundiales de la industria tecnológica, suma nuevas revelaciones. Alice Huang, señalada por mantener una relación sentimental con Jensen Huang, habría tenido contactos durante más de un año con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China, principal organismo de inteligencia de Pekín, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

Según el diario estadounidense, la relación entre Alice Huang y el funcionario chino se habría desarrollado entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026. Los encuentros fueron identificados por los servicios de inteligencia estadounidenses, cuyos informes también señalarían posibles vínculos de Kang Wei, colaborador de Alice Huang presentado públicamente como su esposo, con el aparato de espionaje chino.

Las revelaciones colocan bajo mayor escrutinio a la empresaria y a sus actividades comerciales, particularmente por sus conexiones con el mercado de semiconductores y la tecnología de inteligencia artificial.

Jensen Huang, pronunció un discurso de apertura en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025. AFP

Investigación por posible desvío de chips Nvidia a China

Uno de los puntos centrales del caso es Megaspeed, empresa fundada por Alice Huang en Singapur, que habría importado grandes cantidades de chips fabricados por Nvidia durante el periodo investigado.

Parte de esos componentes presuntamente habría terminado en China, pese a las restricciones comerciales impuestas por Washington para impedir que el país asiático acceda a semiconductores avanzados utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que investiga a Megaspeed por sospechas de haber ayudado a compañías chinas a evadir los controles de exportación estadounidenses.

La investigación busca determinar si la compañía participó en operaciones para trasladar tecnología restringida hacia China mediante intermediarios comerciales.

Los presuntos vínculos de Alice Huang con funcionarios de inteligencia china y las operaciones de Megaspeed forman parte de un mismo escándalo que combina sospechas de espionaje industrial, evasión de sanciones y contrabando de chips tecnológicos.

Relación de Jensen Huang detonó la crisis en Nvidia

Las primeras revelaciones sobre la relación entre Jensen Huang y Alice Huang aparecieron a finales de octubre en el New York Times. La publicación también expuso las sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre el entorno de la empresaria.

La información desencadenó una crisis alrededor del entonces directivo de Nvidia, cuya vida personal quedó vinculada a una investigación de alcance internacional por posibles operaciones relacionadas con China.

El caso adquirió mayor dimensión por la importancia estratégica de Nvidia en el mercado global de procesadores para inteligencia artificial, un sector considerado clave para la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Donald Trump pide el regreso del exdirector de Nvidia

En medio de la controversia, el presidente estadounidense Donald Trump pidió públicamente que Nvidia considere reincorporar a Jensen Huang.

El mandatario reiteró su postura el domingo por la noche mediante un mensaje publicado en Truth Social, donde sostuvo que su regreso sería positivo tanto para la compañía como para Estados Unidos.

Trump ya había solicitado el viernes que la empresa le concediera una segunda oportunidad al empresario, reconocido por defender una política menos restrictiva para el desarrollo de la inteligencia artificial y por su cercanía con el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, el consejo de administración de Nvidia descartó su reincorporación durante la presentación de los resultados financieros de la compañía la semana pasada.