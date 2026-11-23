Leonardo Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida sentimental: se comprometió con su novia, Adriana Caballero Fridstein.

El cantante dio a conocer el momento a través de una historia de Instagram, en la que aparece junto a su pareja mientras ella muestra un anillo con un diamante central.

Foto: Instagram leonardoaguilaroficial

Aunque Leonardo no acompañó la imagen con un mensaje sobre la propuesta, el anillo que luce Adriana fue suficiente para desatar felicitaciones y comentarios entre sus seguidores.

¿Desde cuándo son novios Leonardo Aguilar y Adriana Caballero?

Si bien habían surgido fotografías de ambos, la relación se hizo pública de manera más evidente en abril, cuando Leonardo compartió una felicitación de cumpleaños dedicada a Adriana en Instagram.

En aquella ocasión, el cantante publicó una fotografía con ella y escribió un mensaje cariñoso: “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”.

Foto: Instagram

Antes de esa publicación, los dos habían sido vistos en el festejo de cumpleaños de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, situación que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Desde entonces, Leonardo y Adriana han mantenido buena parte de su relación lejos de las declaraciones públicas, aunque el cantante ha compartido algunos momentos junto a ella en redes sociales.

¿Quién es Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y tiene alrededor de 25 años. Además de su relación con el integrante de la dinastía Aguilar, ha desarrollado una trayectoria vinculada con la imagen pública, la comunicación y el asesoramiento personal.

Estudió la licenciatura en Imagen Pública, también conocida como Imagología, y complementó su preparación con formación en teatro musical. Asimismo, cuenta con estudios especializados en imagen y estilismo, entre ellos capacitación de Elle Education en Madrid.

Foto: Instagram imagenalacarta

En el ámbito profesional, es fundadora de Imagen a la Carta, un proyecto dedicado a brindar asesorías personalizadas para ayudar a las personas a construir una imagen que represente su personalidad y estilo de vida.

Su propuesta contempla diferentes servicios, como análisis de colorimetría, revisión del guardarropa, estudios de morfología facial y corporal, además de acompañamiento para realizar compras de manera estratégica.

Entre sus servicios se encuentran Closet Revamp, enfocado en renovar y organizar el guardarropa, y Quick Glow, una asesoría que permite identificar los colores, peinados y accesorios que mejor armonizan con las características y preferencias de cada persona.

Foto: Instagram imagenalacarta

¿Qué relación tiene Adriana Caballero con los certámenes de belleza?

Antes de darse a conocer por su romance con Leonardo Aguilar, Adriana también tuvo participación en eventos representativos de su estado natal.

En 2024 formó parte del certamen Flor Tabasco, uno de los concursos de belleza más reconocidos de la entidad, en el que consiguió colocarse entre las tres finalistas.

Durante esa edición también representó al municipio de Centro como embajadora en la Feria Tabasco, experiencia que le permitió tener mayor presencia pública y acercarse a actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones de la región.

Foto: Instagram Adriana Caballero

A través de su trabajo busca que las mujeres encuentren una manera de proyectar su identidad sin tener que ajustarse a modelos ajenos, apostando por la autenticidad y la seguridad personal.

Ahora, con el anuncio del compromiso, la pareja vuelve a colocarse en el centro de la conversación sobre la familia Aguilar. Por el momento, queda pendiente conocer cuándo planean celebrar su boda y si compartirán más detalles de esta nueva etapa.