Danna contó durante su serie de videos Danna Visions que El Malilla solo tenía disponibles seis horas para grabar el videoclip de Si se acaba el mundo, una situación que hizo que la cantante comparara las largas jornadas de trabajo que suelen enfrentar las cantantes pop.

La intérprete explicó en un video que, durante los preparativos de su colaboración con el reguetonero, recibió la noticia de que su compañero debía descansar para mantener una buena apariencia al día siguiente. Aunque reconoció que la grabación tuvo un buen resultado, recordó que en aquel momento la diferencia de horarios le causó sorpresa.

Danna comenzó su relato con una broma sobre el trato que, según ella, reciben algunos artistas masculinos durante las producciones musicales, entre los que mencionó al reggaetonero a Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla, con quien colaboró en el sencillo Si se acaba el mundo lanzado en junio de 2026.

"Los hombres se han vuelto tan delicados, con pincitas ahora hay que tratar a los chicos. Yo voy a quemar a Fernando. Hoy ya puedo hablar de esto, tiempo después, y me río y nos reímos porque salió increíble", expresó la cantante.

La artista explicó que se encontraba preparando el videoclip de Si se acaba el mundo, para el que contemplaba una jornada que podía extenderse durante gran parte del día; sin embargo, le informaron que El Malilla únicamente podría permanecer seis horas en el rodaje.

"Un video de 12 a 16 horas, 18, 24, normal. Y entonces nos dijeron: 'No, es que Mali solo puede grabar seis porque, pues, tiene que descansar verdaderamente para que su cara al día siguiente esté fresca'", relató.

Danna compara el trabajo de las cantantes pop con el de los hombres

Después de recordar lo ocurrido con El Malilla, Danna habló sobre las jornadas de grabación y las exigencias que enfrenta como cantante pop, desde las coreografías hasta el vestuario y las presentaciones en vivo.

"Nosotras que tenemos que hacernos glam, bailar entaconadas, vernos increíbles, grabar tres videoclips a la semana, menstruar, hacer un show menstruando con cólicos, realmente nosotras somos una riata y cada vez lo confirmo más", comentó.

La cantante también reconoció que no todos los artistas están acostumbrados a permanecer tantas horas en un set de grabación. aunque, aseguró que las jornadas extensas forman parte de su experiencia dentro de la industria musical.

Danna junto a El Malilla en el estudio de grabación Instagram

"Yo no he descansado, mi amor, yo no descanso, el descanso me teme. Yo entiendo que no todo mundo está acostumbrado a hacer videoclips de tantas horas, pero nosotras sí, mi amor. Nosotras por darlo, por el pop, todo", añadió.

¿Cómo fue la colaboración de Danna y El Malilla?

Danna y El Malilla estrenaron Si se acaba el mundo en junio de 2026, una canción que combina elementos del pop y el reguetón mexicano. El videoclip oficial llegó a YouTube el 29 de julio, con una historia que muestra a los artistas en distintos escenarios mientras interpretan un tema sobre el deseo y la atracción.

La canción también forma parte de Wet Dreams, el proyecto musical que Danna publicó en agosto de 2026 y en el que colaboró con artistas como Belinda y Nicole Horts.

Antes del estreno del videoclip, ambos cantantes interpretaron el tema durante las Amazon Music City Sessions, celebradas el 30 de junio en la Ciudad de México. En aquella presentación, Danna invitó al reguetonero al escenario para cantar juntos por primera vez la colaboración.

Los artistas volvieron a coincidir en septiembre durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde compartieron un video bailando al ritmo de Si se acaba el mundo.