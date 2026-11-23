La cantante e influencer Yeri Mua encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en el que habló sobre los complicados momentos que atraviesa debido a su estado de salud. La cantante explicó que ha experimentado dificultades relacionadas con el habla y la coordinación, situación que también la ha llevado a mantenerse alejada de las redes sociales.

La noticia llamó la atención de sus seguidores, quienes acostumbran seguir de cerca sus actividades, especialmente sus transmisiones en vivo, en las que suele compartir detalles de su vida. Sin embargo, durante los últimos días su presencia en plataformas digitales disminuyó, lo que dio pie a diversas especulaciones.

Foto: Instagram Yeri Mua

Fue a través de una publicación en Instagram donde la llamada Bratz Jarocha, decidió romper el silencio y explicar brevemente por qué no ha estado tan activa como de costumbre. Aunque sus palabras no incluyeron detalles sobre un posible diagnóstico, sí dejaron ver que enfrenta una etapa complicada.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre su estado de salud?

La cantante utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a las personas que han estado pendientes de ella y expresar cómo se ha sentido durante este periodo.

En el texto, Yeri Mua reconoció que ha atravesado días difíciles y que algunos de los problemas que enfrenta han afectado directamente su capacidad para hablar y coordinar sus movimientos.

Han sido momentos complicados y he tenido problemas en mi habla y coordinación. Sé que todo va a mejorar y estaré mejor. Las amo y las extraño mucho", escribió la cantante.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece visiblemente conmovida, lo que incrementó la inquietud de sus seguidores. Además, el mensaje llegó pocos días después de que compartiera públicamente que había puesto fin a una relación sentimental.

Por ahora, la artista no ha ofrecido más información sobre lo que está ocurriendo ni ha explicado si se encuentra bajo algún tratamiento médico.

Foto: Instagram Yeri Mua

¿Qué otros problemas de salud ha compartido Yeri Mua?

A lo largo de su trayectoria, la creadora de contenido también ha hablado sobre algunas complicaciones que ha experimentado con su salud. Entre ellas se encuentran episodios de dermatitis, una afección de la piel sobre la que ha compartido algunas experiencias con sus seguidores.

Asimismo, Yeri Mua ha abordado públicamente temas relacionados con la ansiedad y los ataques de pánico, los cuales ha vinculado con la presión que implica mantenerse bajo el escrutinio público y recibir constantes comentarios en redes sociales.

Foto: Instagram Yeri Mua

¿Por qué Yeri Mua dejó de hacer transmisiones en vivo?

Una de las razones por las que sus seguidores identificaron rápidamente su ausencia fue que las transmisiones en vivo forman parte de su actividad habitual en internet.

La cantante suele conectarse a TikTok para conversar con sus fanáticos mientras se maquilla, se arregla o comparte anécdotas personales. Por ello, la disminución de estas apariciones generó preguntas entre quienes acostumbran acompañarla en sus directos.

Aunque recientemente ha publicado algunos videos, todavía no ha retomado la actividad con la que suele mantener contacto constante con su comunidad.

Hasta el momento, Yeri Mua no ha revelado cuál es el diagnóstico detrás de las dificultades para hablar y coordinarse, por lo que se desconoce qué está provocando estos síntomas. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su evolución.