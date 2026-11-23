Alberto Bernal, actor de doblaje conocido por interpretar a Peter Parker en las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, compartió un mensaje en sus redes sociales que encendió las alarmas; horas después reapareció y aclaró lo sucedido.

La publicación en la cuenta del actor de doblaje llamó la atención de sus seguidores debido al tono de sus palabras, lo que provocó numerosas muestras de preocupación y mensajes de apoyo.

El preocupante mensaje del actor de doblaje de Spider-Man

Alberto Bernal, actor de doblaje de Spider-Man. @bernievoice

Las inquietudes comenzaron cuando Alberto Bernal publicó un mensaje que generó inquietud entre quienes siguen su trabajo.

El texto, en su cuenta de Instagram @bernievoice, señalaba que el actor se sentía poco querido y valorado tanto en su entorno laboral como dentro de su círculo de amigos y familia.

No se hagan, los sorprendidos cuando se enteren de que yo ya no estoy aquí, por qué ya será demasiado tarde", se leían en la historia compartida en su cuenta.

La publicación rápidamente llamó la atención de los aficionados al doblaje, especialmente de quienes conocen a Bernal por prestar su voz a uno de los superhéroes más populares de Marvel.

Actor de doblaje de Spider-Man. @bernievoice

Alberto Bernal reaparece y aclara que se encuentra bien

Después de la inquietud que provocó su primera publicación, el actor volvió a dar señales de vida en sus redes sociales. Bernal informó que se encontraba sano y agradeció los mensajes que recibió durante esos momentos.

A través de un video difundido también en sus historias de Instagram, el actor confirmó que estaba fuera de peligro, agradeciendo la ola de apoyo, mensajes positivos y muestras de afecto que recibió por parte de sus seguidores tras la difusión del mensaje.

En tanto, aclaró que fue otra persona quien habría subido el mensaje a su cuenta de Instagram sin su consentimiento, señalando que si bien se encuentra pasando por un momento difícil, espera superar esa mala racha pronto.

Yo estoy bien, aquí estoy con ustedes, seguiré (no sé cuánto tiempo más), pero aquí voy a seguir (...) Estoy bien, aclaro. Solo estoy pasando una racha un poco complicada, pero voy a salir adelante. Por favor, a los administradores o a las personas que hicieron públicas mi historia de Instagram, les deseo lo mejor y ojalá y la vida no se los cobre de nuevo.", dijo Alberto Bernal.

Aunque esta actualización permitió conocer que el actor se encontraba bien, hasta el momento no se ha compartido una explicación más amplia sobre el mensaje que originó la preocupación.

¿Quién es Alberto Bernal, la voz de Spider-Man en español latino?

Actor de doblaje de Spider-Man @bernievoice

Alberto Bernal, también conocido como Bernie, es un actor de doblaje mexicano que ha ganado reconocimiento por interpretar a Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel, particularmente en las películas protagonizadas por Tom Holland.

Su trabajo ha permitido que el público latinoamericano escuche al joven superhéroe en distintas producciones, entre ellas Spider-Man: Lejos de casa y Spider-Man: Sin camino a casa, además de otras participaciones relacionadas con el universo Marvel.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en diferentes proyectos de animación y entretenimiento, consolidando su presencia dentro de la industria del doblaje.

Ahora, el mensaje de Alberto Bernal volvió a poner sobre la mesa la cercanía que existe entre los actores de doblaje y el público que sigue su trabajo. Aunque muchas veces sus voces son más conocidas que sus rostros, sus interpretaciones forman parte de la infancia y los recuerdos de millones de espectadores.

Por ahora, la actualización del propio actor, según lo difundido en redes sociales, da tranquilidad a quienes estuvieron pendientes de su situación. Sus seguidores continúan atentos a cualquier nueva declaración que permita conocer más detalles sobre lo sucedido.