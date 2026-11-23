La cuenta regresiva para ver a KATSEYE en México ya comenzó y, además de aprenderse las canciones, elegir el look para disfrutar de sus presentaciones también forma parte de la emoción. Si asistirás a alguno de sus conciertos en la Ciudad de México, puedes aprovechar la estética del grupo para crear un outfit que destaque por sus prendas, maquillaje y accesorios.

La agrupación femenina, integrada por seis artistas, se ha caracterizado por una propuesta visual que mezcla referencias de los años 2000, elementos del K-pop y una estética rocker-chic. El resultado son combinaciones atrevidas en las que conviven corsés, minifaldas, botas altas, texturas metálicas y detalles que aportan personalidad.

Foto: Instagram katseyeworld

KATSEYE llegará al Palacio de los Deportes los días 27 y 28 de noviembre de 2026, como parte de su gira "THE WILDWORLD TOUR". Por eso, si todavía no sabes qué ponerte, aquí te compartimos seis ideas de maquillaje y outfits inspirados en el estilo de las integrantes para que encuentres el look ideal.

¿Cómo es el estilo de KATSEYE y qué prendas lo caracterizan?

La imagen del grupo se distingue por recuperar tendencias Y2K, con referencias a la moda de finales de los noventa y principios de los 2000. A esto se suma una estética inspirada en el rock, el pop y la moda urbana.

Entre las prendas que más representan esta propuesta destacan los corsés con encaje u ojales, minifaldas, pantalones de tiro bajo, botas altas, tops ajustados y piezas con aplicaciones metálicas. La clave está en combinar diferentes texturas y accesorios sin perder la armonía del conjunto.

En cuanto al maquillaje, los delineados definidos, las sombras brillantes, los labios con efecto glossy y los detalles luminosos son excelentes opciones para complementar estos looks.

Foto: Instagram katseyeworld

Ideas de maquillaje y outfits para el concierto de KATSEYE

Si quieres inspirarte en la estética del grupo, pero darle tu propio toque, estas seis propuestas pueden ayudarte a encontrar el atuendo perfecto para cantar y bailar durante el concierto.

1. Corsé y minifalda para un look rocker-chic

Los corsés negros con encaje, transparencias u ojales son una de las prendas que mejor representan esta estética. Puedes combinarlos con una minifalda de cuero, medias transparentes y botas altas para conseguir un conjunto con mucha personalidad.

Para el maquillaje, apuesta por un delineado negro alargado, sombras en tonos café y labios nude con brillo. Es una combinación ideal para quienes prefieren un estilo atrevido.

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2. Brillos y prendas metalizadas para destacar

Las telas metalizadas son una alternativa para quienes quieren llevar un look llamativo. Una falda plateada, un top ajustado o un pantalón con acabado brillante pueden convertirse en los protagonistas del outfit.

Complementa con accesorios plateados, botas negras y un maquillaje con sombras luminosas. También puedes agregar iluminador en los pómulos y un gloss transparente para conseguir un acabado fresco.

Foto: Shein México

3. Minifalda con flecos y botas altas

Los flecos aportan movimiento y son una buena opción para un concierto en el que seguramente pasarás gran parte del tiempo bailando. Puedes elegir una minifalda con este detalle y combinarla con un top básico o un corsé.

Para equilibrar el conjunto, utiliza botas altas y accesorios discretos. En el maquillaje, prueba con sombras difuminadas en tonos oscuros, pestañas definidas y labios en color rosa natural.

Foto: Shein México

4. Pantalones de tiro bajo y top ajustado para un estilo Y2K

Si prefieres dejar las faldas de lado, los pantalones de tiro bajo son una excelente alternativa. Puedes elegir modelos cargo, de mezclilla o con detalles metálicos y acompañarlos con un top corto o una blusa ajustada.

Este conjunto funciona muy bien con tenis de plataforma o botas de estilo urbano. Para el maquillaje, puedes recuperar una de las tendencias más representativas de los 2000: sombras claras, delineado fino y labios delineados con un tono ligeramente más oscuro que el labial.

Foto: Shein México

5. Encaje y transparencias para un outfit más atrevido

El encaje y las transparencias permiten crear combinaciones con diferentes capas y texturas. Una blusa transparente sobre un top negro, acompañada de una falda corta o pantalones ajustados, puede dar como resultado un look moderno y con inspiración rockera.

En este caso, el maquillaje puede tener mayor protagonismo con un smokey eye en tonos negros o grises, pestañas voluminosas y labios en tonos vino o nude.

Foto: Shein México

6. Total black con accesorios protagonistas

Un conjunto completamente negro nunca falla cuando se busca una apariencia inspirada en el rock. Puedes combinar una minifalda, un top ajustado y botas altas, incorporando cinturones, cadenas o accesorios metálicos para darle personalidad.

Para completar el look, apuesta por un delineado gráfico, sombras oscuras y labios con acabado brillante. Es una propuesta versátil que puedes adaptar con prendas que probablemente ya tienes en tu guardarropa.

Foto: Shein México

¿Qué debes tomar en cuenta para elegir tu outfit?

Además de inspirarte en la estética de KATSEYE, es importante elegir prendas que te permitan disfrutar del espectáculo. Recuerda que estarás varias horas de pie, bailando y desplazándote, por lo que la comodidad también debe formar parte de tu elección.

Considera estos consejos:

Elige calzado cómodo: las botas y plataformas pueden complementar el look, pero procura que sean zapatos que puedas utilizar durante varias horas.

Apuesta por accesorios ligeros: cadenas, cinturones y aretes pueden transformar un conjunto sin necesidad de llevar demasiadas piezas.

Utiliza maquillaje de larga duración: un fijador ayudará a mantener tu maquillaje durante el concierto.

Juega con las texturas: combina encaje, mezclilla, cuero sintético y prendas metalizadas para conseguir una estética más cercana a la propuesta visual del grupo.

No necesitas replicar exactamente los atuendos de las integrantes para sumarte a esta tendencia. Puedes tomar elementos de su estilo, combinarlos con tu personalidad y crear un look propio para disfrutar de KATSEYE en la Ciudad de México.