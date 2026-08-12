Conductora renuncia a TUDN tras 7 años

Valeria Marín puso fin a las especulaciones sobre su futuro profesional. A través de sus redes sociales, la destacada periodista deportiva confirmó su renuncia definitiva a TUDN tras siete años dentro de la cadena, marcando el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera en los medios. La aclaración llegó después de que circularan diversos rumores sobre su salida. La conductora decidió responder directamente a una publicación en X para disipar dudas y despedirse del público:

Confirmo, renuncié y mañana es mi último día. Ha sido un placer estos 7 años y lo mejor es que aquí conocí a mi hermoso esposo", escribió Marín, haciendo referencia a su relación con el actor Julián Gil.

Una trayectoria consolidada: De la NFL al Mundial

Valeria Marín se integró a las filas de TUDN en mayo de 2019, procedente de Fox Sports, donde trabajó durante seis años. En la televisora de San Ángel se posicionó rápidamente como un rostro estelar de la cobertura deportiva, destacando por su trabajo en el análisis de la NFL junto a referentes como Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Su relevancia en la empresa se reafirmó durante la cobertura de la justa mundialista, donde fue una de las conductoras principales desde la sede especial que la cadena estableció en Nueva York.

¿Por qué dejó TUDN? Los motivos tras su salida

Trascendió que, tras su destacado papel en el torneo internacional, la periodista sostuvo reuniones con altos ejecutivos de la empresa para renegociar su situación laboral y solicitar un ajuste salarial acorde a su liderazgo en pantalla. Al no llegar a un acuerdo con la directiva, la comunicadora tomó la decisión de dar un paso al costado para emprender nuevos proyectos.

¿A dónde se va Valeria Marín?

Aunque su futuro profesional aún no se ha hecho oficial, las versiones en la industria de los medios apuntan a un posible fichaje por Telemundo, una de las cadenas hispanas más influyentes de Estados Unidos. Se espera que en los próximos días la propia conductora confirme de manera oficial cuál será su siguiente casa editorial.