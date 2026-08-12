Gerónimo Rulli regresa al Manchester City y firma hasta 2028

El arquero argentino, Gerónimo Rulli, se une a la plantilla de Enzo Maresca en el Manchester City, siendo esta la segunda vez que pasa por el club inglés. Rulli proveniente del club francés, Olympique de Marsella, firmó contrato que lo vincularía a la entidad británica hasta el verano de 2028.

El regreso de Rulli al City

Aunque el campeón del mundo no haya debutado durante su primera estancia en el City en la temporada 2016/2017, ahora con 34 años el portero vuelve con mucha más experiencia.

Desde la última vez que Rulli estuvo con los citizens, el arquero pasó por algunos clubes importantes de Europa como:

Real Sociedad (España).

Montpellier H. S .C . (Francia)

Villarreal C. F. (España).

Ajax de Ámsterdam (Países Bajos).

Olympique de Marsella (Francia).

Ahora el argentino se muestra entusiasmado por esta nueva oportunidad de ser parte del Manchester City. Su trabajo se centrará en entrenar duro para alcanzar su mejor nivel en una de las ligas más competitivas y exigentes a nivel mundial, la Premier League, además de conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico.

Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que mejoraré y aprenderé, que siempre es mi principal prioridad”, declaró Rulli.

Distinciones de Rulli en Selección

Gerónimo Rulli ha formado parte de las convocatorias de la Selección Argentina llegando a ser titular, aunque ahora habitualmente es el primer relevo del portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

En su paso por la selección, el futbolista de La Plata se ha hecho acreedor de distintos reconocimientos colectivos, entre ellos está la máxima contienda a nivel internacional: la Copa del Mundo.