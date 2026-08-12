El ‘Potro’ Gutiérrez revela que no quería dirigir a México Sub-17: “Yo quería una mayor”

En la última década, México ha celebrado dos grandes títulos a nivel de selección, la medalla olímpica en Londres 2012 y, un año antes, el Mundial Sub-17.

Bajo la batuta de Raúl Gutiérrez, el Tri, que fue anfitrión de ese certamen, se consagró en lo más alto, volviendo a escribir su nombre en lo más alto. Sin embargo, en una revelación impactante, el ‘Potro’ mencionó que en un principio, él no quería dirigir aquella selección.

En el show de Imagen Televisión ‘De la que Pica’, el exseleccionador mexicano ha confesado uno de sus mayores secretos a Javetas, conductor del programa.

El Potro Gutiérrez durante su etapa como entrenador de México Sub-17 Mexsport

La Sub-17, la Selección Mexicana que no quería dirigir el Potro Gutiérrez

Raúl Gutiérrez habló acerca de lo que fue consagrar el campeonato mundial Sub-17 en aquel momento y aunque ahora queda en la memoria como el entrenador que fue campeón del mundo, reveló que no quería dirigir aquel equipo.

Ese campeonato fue de mucho trabajo porque esas categorías son muy diferentes a la mayor, son tiempos de trabajo distintos… Cuando a mi me dicen de esta Selección yo no la quería, porque yo quería mayor”, reveló.

Los directivos en aquel momento trataron de convencer al Potro de que tomará las riendas del equipo con que iba a poder jugar el Mundial Sub-17 en 2011, aunque fue condicionado.

Me dijeron ‘Está va a jugar el Mundial en 2011, si andas bien, tú la puedes dirigir’. Y después de todo, la acepte”, refirió.

El entrenador mexicano añadió que él tuvo que rehacer aquel equipo, ya que se tenían unas listas de jugadores que no le agradaban.

Ya había unas listas (de jugadores) que eran del entrenador anterior, pero yo veía muchos jugadores que ni siquiera eran de clubes. Entonces yo hice mis propias visorias”, comentó.

“Quién quiere ser campeón”, la pregunta del Potro que convenció a los jóvenes

De igual manera, el Potro Gutiérrez enfatizó que, conforme pasó el tiempo, conoció a los jugadores, formó el equipo y antes de iniciar el campeonato, les hizo dos preguntas que definieron el camino de aquella selección.

“Hice dos preguntas cuando conocí a los muchachos: ‘¿Por qué están acá?’, la mayoría dijo ‘es que quiero ser jugador de Primera División. Y la otra fue ‘¿Quién quiere ser campeón del mundo?’ Obviamente todos levantaron la mano”, mencionó.

Esa fue la primera charla que tuvo con aquellos jugadores jóvenes. Después vino el trabajo del equipo y fue ahí cuando sabía que podía llegar el campeonato.

Mucha gente piensa que hacíamos grandes cosas, a lo mejor sí, pero había pequeños detalles”, sentenció.

Javetas en el show ‘De la que Pica’ ha logrado develar varios secretos del futbol, por eso no te lo pierdas en todas las plataformas de Grupo Imagen, todos los martes a las 19:00 encontrarás un nuevo capítulo de la serie.