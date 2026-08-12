“Se salen las lágrimas”: campeones mexicanos recuerdan su oro en Santo Domingo 2026

La delegación militar mexicana tuvo una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el Teniente Coronel de Caballería Irvin Leiva Guillermo y el Primer Capitán Ricardo Manzano conquistaron la medalla de oro en la disciplina de adiestramiento ecuestre.

En entrevista con Imagen Radio, Leiva Guillermo destacó el orgullo de representar a México en una competencia internacional y aseguró que uno de los momentos más emotivos fue escuchar el Himno Nacional Mexicano con la bandera en lo más alto del podio.

Para nosotros es un orgullo representar a nuestro país en competencias internacionales y un honor entonar el himno nacional en competencias de esta índole. Es una satisfacción, es un sentimiento que a veces no podemos describir, pero se salen las lágrimas de poder entonar nuestro himno y ver la bandera en lo alto”.

El militar resaltó que el resultado fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por veterinarios, caballerangos, herreros, psicólogos, fisioterapeutas y preparadores físicos, además del respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y las familias de los atletas.

Es un orgullo ver el resultado de un grupo de trabajo que llevamos tiempo juntos en conjunto con el trabajo de nuestros compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el apoyo de las familias y de todos los mexicanos”.

Militares y civiles hacen historia en adiestramiento ecuestre

Leiva Guillermo también destacó que en Santo Domingo 2026 se presentó una combinación inédita de atletas militares y civiles en la disciplina de adiestramiento.

Junto con Ricardo Manzano, los militares compartieron la competencia con los representantes civiles Mauricio Lebrija y José Luis Padilla, una fórmula que terminó con México en lo más alto del podio.

Es una combinación entre militares y civiles, anteriormente no había sucedido esto en la disciplina de adiestramiento”.

Así fue la preparación para ganar el oro

El Primer Capitán Ricardo Manzano explicó que detrás de la medalla de oro hubo una intensa preparación, con jornadas de entrenamiento que podían extenderse de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

El equipo trabajó con entre seis y ocho caballos, dedicando alrededor de 40 minutos de entrenamiento a cada uno. Además del trabajo ecuestre, los atletas realizaron preparación física y psicológica para alcanzar el nivel necesario en la competencia.

Esto lleva bastantes horas de entrenamiento y un programa bastante estructurado para cumplir con los objetivos”.

Manzano también explicó la importancia de conocer a profundidad a cada caballo, desde su estado físico hasta su respiración y comportamiento, para lograr una ejecución adecuada durante la prueba.

¿En qué consiste el adiestramiento ecuestre?

El adiestramiento es una disciplina en la que se evalúa la relación entre el jinete y el caballo, así como la armonía, ejecución y elegancia de los movimientos.

De acuerdo con Manzano, el objetivo es desarrollar al caballo como un atleta mediante una educación progresiva y armónica, mientras que los jueces valoran la calidad de la ejecución durante la prueba.

Se evalúa mucho la armonía, la ejecución, la elegancia de los movimientos, es una disciplina de apreciación”.

Con la medalla de oro obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación militar mexicana dejó constancia del trabajo realizado durante años de preparación y de una colaboración que unió a atletas militares y civiles en busca del triunfo para México.