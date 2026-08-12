Cae sujeto que llevaba a cachorro de tigre de bengala blanco en CDMX

En la Central de Abasto de la Ciudad de México fue detenido un sujeto que llevaba dentro de su vehículo a una cría de tigre de bengala blanco, una especie en peligro de extinción, el individuo no pudo acreditar la legal propiedad o su autorización para el traslado, señaló el titular de la Secretaría de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

El detenido fue identificado como José Luis "N", se supo además que la tigresa de aproximadamente cuatro meses de edad fue resguardada por personal de la Brigada de Vigilancia Animal BVA para ser entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El detenido

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal.

Detalles del tigre de bengala

El tigre de Bengala blanco es una variante muy rara del tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) que está catalogado como especie en peligro de extinción; su pelaje blanco se debe a una mutación genética recesiva que reduce la pigmentación. No es albino: conserva las rayas oscuras y normalmente tiene ojos azules, nariz rosada y piel pigmentada.

Los tigres de Bengala silvestres viven principalmente en India, además de poblaciones en Bangladesh, Nepal y Bután. Sus principales amenazas son la caza furtiva, pérdida y fragmentación del hábitat y disminución de sus presas.

Los tigres blancos son extraordinariamente raros en estado silvestre. De hecho, los ejemplares blancos que vemos actualmente en zoológicos o colecciones descienden en gran medida de líneas reproducidas en cautiverio. Para conservar el color blanco se recurrió durante años a cruces entre animales emparentados, lo que puede aumentar problemas genéticos, deformidades, alteraciones de la visión y otros padecimientos.