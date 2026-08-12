¿Qué es el pádel y cómo se juega?

El pádel es un deporte que combina algunos recursos del tenis y del squash, que tiene sus orígenes en Acapulco, con el mexicano Enrique Corcuera en 1969. El nombre procede del inglés y de la palabra “paddle” (pala o raqueta).

La cancha de pádel mide 20m x 10m, está cubierta de cristal que son utilizadas en el partido. A diferencia del tenis, la pelota del pádel es un poco más grande que la del tenis, al medir 6.35 centímetros de diámetro.

Para pegarle a la pelota se utiliza una pala con agujeros, que pueden ser de fibra de vidrio o de carbono, con un peso aproximado de 400 gramos.

Foto: Red Bull Content Pool

Se juega generalmente por parejas, aunque se puede hacerlo de manera individual, y consiste en pasar la pelota a campo contrario por encima de la red.

La red tiene una longitud de 10 metros y una altura de 0.88 metros en el centro, elevándose en sus extremos hasta un máximo de 0.92 metros.

¿CÓMO SE JUEGA EL PÁDEL?

Las puntuaciones van de 15, 30, 40 y juego.

Para que un equipo gane el set, debe de hacerlo con dos juegos de ventaja mínima.

Cuando existe un empate 40-40, se aplica un “deuce”, por lo que un equipo debe conseguir dos puntos consecutivos para anotarse el juego en curso. En algunos torneos se aplica el Punto de Oro, es decir, cuando prevalece el empate, sólo hay un punto para la victoria.

El equipo que se alce con la victoria deberá ganar dos de tres sets.

Dentro de sus principales reglas, los jugadores deben traer una correa de sujeción entre muñeca y pala.

El saque se realiza obligatoriamente por debajo o a la misma altura de la cintura. El golpe será en diagonal para el jugador que inicia el partido.

La pelota puede golpear las paredes, sólo después de que haya botado en el lado de la cancha del equipo que responderá.