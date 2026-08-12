Toluca vs Dallas en vivo por IMAGEN TV: los Diablos buscan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Toluca llega con una ventaja clara en el escenario que plantea el partido, El Nemesio Diez. Durante 2026, los Diablos han convertido su estadio en una plaza especialmente complicada para los clubes de MLS. San Diego, LA Galaxy, LAFC y Seattle Sounders ya visitaron Toluca este año entre la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup, y todos terminaron derrotados. En esos cuatro encuentros, el conjunto mexiquense marcó 15 goles y solamente recibió dos.

El antecedente más reciente fue precisamente en esta Leagues Cup, cuando Seattle Sounders cayó 3-0 en la primera jornada. La tendencia convierte la localía en uno de los principales argumentos de Toluca ante un FC Dallas que disputará por primera vez un partido del torneo en condición de visitante.

Dallas, sin embargo, llega con seis puntos después de dos jornadas y tiene un incentivo adicional. Una victoria lo colocaría muy cerca de los cuartos de final, pero la diferencia de goles puede convertirse en un problema debido a la cantidad de equipos que también marchan con paso perfecto. Por eso, para el conjunto texano no solamente importa ganar, sino hacerlo con un margen que le permita mejorar su posición.

El historial de Dallas ante clubes mexicanos en la Leagues Cup le da cierto respaldo. Solamente ha perdido uno de sus enfrentamientos contra equipos de Liga MX en el torneo, cuando Juárez lo derrotó 2-0 en 2024. No obstante, este será un escenario distinto, porque nunca antes había tenido que jugar un partido de Leagues Cup como visitante en territorio mexicano.

Toluca también necesita hacer cuentas. Una victoria en tiempo regular es el resultado que más aumenta sus posibilidades de avanzar, aunque los Diablos deberán mirar lo que ocurra con América, Juárez, Cruz Azul, León y Tigres, los otros equipos que llegan con seis puntos. El escenario ideal para el campeón de la Concacaf Champions Cup sería ganar y esperar que al menos dos de esos clubes dejen puntos.

En el terreno de juego, Alexis Vega aparece como la principal fuente creativa de un ataque que tiene más de una vía para generar peligro. Helinho y Federico Viñas complementan un frente ofensivo que ha demostrado variedad, mientras que los seis goles que Toluca ha marcado en Liga MX fueron anotados por seis jugadores diferentes.