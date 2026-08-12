Russell Westbrook se retira de la NBA tras 18 temporadas de leyenda

El baloncesto internacional dice adiós a una de sus figuras más emblemáticas. El basquetbolista estadunidense, Russell Westbrook, anunció el día de hoy su retiro del baloncesto después de 18 temporadas en la NBA.

El comunicado se hizo oficial por medio de un video emotivo publicado en las redes sociales de Westbrook, narrado por el actor Michael B. Jordan, donde el espectador acompaña a Russell en toda su trayectoria profesional. Dicha publicación viene acompañada de un mensaje directo para aquellos que siguieron de cerca la carrera del basquetbolista:

A veces ni siquiera sabes cuándo has visto ya el final. Tenías que estar allí. Y ahora se ha acabado.”

Los Sacramento Kings se convirtieron en el punto final de la carrera de Westbrook a los 37 años, equipo del que formó parte durante el período 2025-2026.

El legado indiscutible del 'Rey del Triple-Doble'

Russell Westbrook logró lo que muy pocos basquetbolistas alcanzan en sus carreras profesionales. Ganó distintos logros y premios en la NBA, así como récords históricos y galardones en el Team USA. El punto más alto de su carrera lo vivió con los Oklahoma City Thunder, ahí a Westbrook se le reconoció como MVP de la NBA (2016-2017).

Entre sus hitos más memorables destacan:

Dominio estadístico: Se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en promediar un triple-doble en temporadas consecutivas.

Se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en promediar un triple-doble en temporadas consecutivas. Reconocimientos: Selección de 7 veces al All-Star Game de la NBA.

Selección de de la NBA. Éxito internacional: Ganador de la medalla de oro con la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial FIBA 2010.

MVP de la temporada 2016-17 concluyó su carrera tras 18 temporadas en la liga. @SacramentoKings

Con su salida, la liga despide a uno de los competidores más feroces y apasionados de los últimos tiempos, cuyo impacto estadístico y estilo de juego dejan una huella imborrable en la historia del baloncesto.