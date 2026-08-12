Checo Pérez tiene nuevo jefe, Cadillac F1 anuncia a Marcin Budkowski como team principal

Sergio Pérez tendrá un nuevo jefe dentro del equipo Cadillac cuando llegue en unos días al Gran Premio de los Países Bajos y es que la escudería de General Motors decidió finalizar su relación con Graeme Lowdon y, en su lugar, traer a Marcin Budkowski, en el papel de director de la escudería.

"El nombramiento de Marcin marca otro paso importante en la evolución continua del equipo Cadillac de Fórmula 1", dijo Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 en un comunicado de prensa.

Towriss señaló que la etapa de Lowdon no era permanente y solo era el hombre que construiría los primeros pasos de la escudería, mientras que Budkowski será quien lleve al equipo al nivel que desean: pelear por puntos y, en un futuro, ser contendientes por el campeonato.

“Nuestro objetivo no ha sido simplemente participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de nueva generación capaz de competir en la parte delantera".

"A medida que entramos en esta nueva era para el equipo Cadillac, Marcin aporta una experiencia excepcional en la F1, conocimientos técnicos y liderazgo estratégico que fortalecerán nuestra organización y nos ayudarán a desarrollar la mentalidad ganadora, las herramientas y los procesos necesarios para el éxito a largo plazo".

¿Quién es Budkowski?

El fichaje del especialista de 49 años es un paso en esa dirección. La trayectoria del nuevo jefe de Cadillac F1 tiene más de dos décadas de soporte dentro de la F1.

A lo largo de su carrera ha ocupado puestos clave en ingeniería, reglamentación y gestión ejecutiva dentro de escuderías como Prost, Ferrari, McLaren y Renault/Alpine, donde se desempeñó como director ejecutivo. Además, trabajó en la FIA supervisando normativas técnicas y recientemente colaboraba como asesor para diversos equipos del automovilismo global.

La integración de Budkowski se hará efectiva en el garaje a partir del Gran Premio de los Países Bajos, disputado del 21 al 23 de agosto en el trazado de Zandvoort.

Budkowski se dijo emocionado por esta nueva aventura: “esta es una fase de enormes oportunidades para el equipo, una que estará definida por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del monoplaza dentro del límite presupuestario y poner a funcionar cada área del equipo para competir".

En este mismo sentido, el directivo acotó que "eso significa construir una organización de élite con una mentalidad ganadora: motivada, implacable ante los reveses, obsesionada con los detalles y los procesos, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera".