Osmar Olvera insiste en transformar el “Y si sí”. Pide sustituirlo por “Aquí sí”

El clavadista mexicano Osmar Olvera volvió a referirse al grito en apoyo “Y si sí”, que recibió la Selección Nacional de México varonil durante el pasado Mundial de la FIFA 2026.

El tres veces medallista en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, pidió transformar el grito por “Aquí sí", frase con la que hace unos días respondió a una aficionada que lo recibió en el aeropuerto capitalino a su regreso de los juegos caribeños.

“Tenemos que transformar el ‘Y si sí’, por un ‘Aquí sí’. Hoy México nos está demostrando que sí se puede, se puede soñar en grande, sí se puede trabajar por esos sueños y sí se puede poner a nuestro país en lo más alto. Esta cosecha histórica es de todos: es de los atletas, es de nuestras familias, es de nuestros entrenados, de nuestras federaciones y por supuesto de todo México.

“Viva México y vamos a seguir apoyando al deporte olímpico y vamos a seguir haciendo historia. Muchas gracias”, mencionó el clavadista haciendo referencia a los 167 metales dorados que consiguió la delegación mexicana en los pasados Juegos Centroamericanos.

Los deportistas: Yareli Acevedo Mendoza (ciclismo), Osmar Olvera Ibarra (clavados), Fernando Parroquín (equitación) y Juan Manuel Celaya (clavados) durante la conferencia mañanera. Cuartoscuro

Osmar, de 22 años de edad, obtuvo tres preseas doradas en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos. Oro en trampolín de un metro individual, oro en trampolín de tres metros individual y oro en trampolín de tres metros sincronizado, acompañado de Juan Celaya.

Previamente, en los pasados Juegos Olímpico de París 2024, Olvera hizo historia al convertirse en el segundo clavadista mexicano en la historia en ganar dos medallas en la misma edición de Juegos Olímpicos, plata en trampolín de tres metros sincronizado y bronce en trampolín de tres metros individual.