Monterrey vs Nashville EN VIVO: sigue aquí el partido de Leagues Cup

Monterrey y Nashville se juegan una parte importante de su futuro en la Leagues Cup 2026. Ambos llegan a la tercera jornada con tres puntos y necesitan una victoria, además de resultados favorables, para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se disputa este miércoles en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, en el tercer partido de ambos clubes dentro del torneo. Monterrey llega con confianza después de remontar y vencer al Inter Miami, resultado que significó la primera victoria de Matías Almeyda al frente del equipo en la Leagues Cup.

La historia entre ambos equipos es corta, pero tiene un antecedente importante. Nashville derrotó 2-0 a Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2023, en el único enfrentamiento previo entre las dos instituciones.Monterrey llega con confianza

Rayados presenta una marca de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Diego Rossi llega como uno de los nombres a seguir después de marcar ante Miami y sumar dos goles en sus primeros cinco encuentros desde su llegada al club en julio.

Hugo Cuypers también busca prolongar su momento goleador. El delantero está empatado en la cima de la tabla de goleadores de la MLS y busca marcar por tercer partido consecutivo con Monterrey.Nashville quiere repetir la historia

El conjunto local llega después de golear 4-1 al Atlético de San Luis, resultado que puso fin a una racha de tres partidos sin ganar. Nashville presume además un registro de 10 victorias, tres empates y dos derrotas en el GEODIS Park durante 2026.

Sam Surridge ha marcado en tres de sus últimos cinco partidos, mientras que Cristian Espinoza viene de conseguir su primer doblete desde que llegó a Nashville.Un boleto que se juega en 90 minutos

Monterrey y Nashville llegan con el mismo balance de 1-1 y tres puntos, por lo que el resultado de este partido puede ser determinante para sus aspiraciones en la Leagues Cup. El antecedente favorece a Nashville, pero Rayados llega con el impulso de su remontada ante Inter Miami.