Kings League México y Queens League México ya tienen fecha para su regreso

Tras el parón por el verano y el Mundial de Clubes, la Kings League México y la Queens League México ya tienen fecha para regresar a la actividad. La liga varonil volverá el próximo 6 de septiembre, mientras que la competición femenil lo hará una semana después, el 12 de septiembre.

Ambas competiciones retomarán su actividad con un torneo de copa que marcará el cierre del tercer año del ecosistema de Gerard Piqué en México. Será, además, la segunda ocasión en la que las dos ligas disputen un certamen de este tipo desde su llegada al país.

La primera edición de la copa se disputó a finales de 2024 y terminó con Peluche Caligari como campeón de la Kings Cup y Persas FC como ganador de la Queens Cup.

Christian "Chaco" Giménez jugó el último torneo con Peluche Caligari. Kings League

El regreso de Kings League México y Queens League México

México fue el primer país al que se expandió el ecosistema de la Kings League fuera de su mercado original y está por completar tres años de actividad con sus dos competiciones.

La Kings League México regresará el 6 de septiembre, mientras que la Queens League México retomará la actividad el 12. El regreso se producirá después del parón de verano y de la disputa de la Kings World Cup Clubs, torneo internacional que terminó con G3X, representante de Brasil, como campeón.

Hasta el momento, algunos equipos ya han confirmado a través de sus redes sociales que estarán de regreso en la competición. Sin embargo, todavía no se ha definido el cartel completo de participantes que disputarán el torneo de copa.

Tampoco se ha confirmado el calendario para el regreso de las competiciones en los demás territorios donde el formato tiene presencia internacional.

México tendrá su segundo torneo de copa

La Kings League México y la Queens League México disputarán por segunda ocasión un torneo de copa. La primera edición se llevó a cabo a finales de 2024 mediante una fase de grupos que posteriormente dio paso a una ronda de eliminación directa.

Las finales de ambas ramas se disputaron en El Domo de la Kings y Queens League México. Después, los campeones nacionales tuvieron la posibilidad de enfrentarse a los ganadores de otras ligas en partidos internacionales.

El campeón de la Queens Cup México se enfrentó al ganador de la Queens Cup España, mientras que el campeón de la Kings Cup México hizo lo propio ante el campeón de la Kings Cup Brasil.

En ambos casos, los equipos visitantes terminaron levantando el título internacional.

Alana Flores, presidenta de Raniza. Kings League

Los cambios en la Kings League México

Durante los tres años de actividad del formato en México, también se han producido cambios en los equipos y en los creadores que forman parte de las competiciones.

Entre las incorporaciones se encuentran Juan Guarnizo, ElAbrahaham, Mr. Stiven y Sergio “Kun” Agüero. En la rama femenil también se produjo un cambio relevante con la llegada del Club América, que se convirtió en el primer equipo profesional en contar con una filial dentro del formato.

Ahora, Kings League México y Queens League México tendrán como siguiente objetivo cerrar su tercer año de actividad con sus respectivos torneos de copa.