Inter de Miami vs. León EN VIVO: La Fiera se juega el pase a cuartos de final de Leagues Cup

PRIMER TIEMPO

27' La pelota vuelva a rodar en el NU Stadium.

25' El partido se detiene por la pausa de hidratación.

25' El Inter de Miami no cuenta con Luis Suárez para este partido. El uruguayo cumple una sanción de seis partidos en el toreo.

23' El central habla con Javier Gandolfi, entrenador de León.

21' Miami sigue manteniendo la posesión de la pelota. León espera y no desespera.

19' León no logra concretar jugadas en ataque y termina perdiendo la posesión de la pelota.

17' Óscar García sale de su área y es salvado por la defensa esmeralda.

16' León construye una jugada en ataque.

15' Las Garzas tienen un nuevo disparo. León todavía no logra el primero.

13' Inter de Miami domina la posesión de la pelota. Posesión:

​Inter de Miami: 69%

​León: 31%

12' La pelota terminó en manos de Óscar García, portero de León. Inter de Miami recupera la posesión de la pelota muy pronto.

11' Rodrigo de Paul movió y buscaba a Casemiro. La pelota termina en tiro de esquina.

10' FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTA Inter de Miami tiene una falta en las inmediaciones del área por el lado derecho, muy cerca de línea de fondo.

9' Según reportes de la prensa que sigue la actualidad del Inter de Miami, el cuerpo técnico no esperaba la llegada de Lionel Messi.

7' Inter de Miami controla la pelota y León espera.

4' Daniel Arcila, atacante de León, está en la cima de jugadores con más disparos al arco en el torneo. Disparos al arco:

​Daniel Arcila: 6

​Juan Bruneta (Tigres): 6

​Sergi Solans (Real Salt Lake): 5

​Jesús Gallardo (Toluca): 5

​Óscar Estupiñán (Bravos): 4

3' El Inter de Miami se para con un 4-4-2, mientras que León presenta un 4-1-4-1 con Daniel Arcila como principal referencia de ataque.

1' León mueve la pelota y los primeros 45 minutos ya están en juego.

- Cuerpo arbitral: Central: Mario Escobar

​Asistentes: Luis Ventura y Humberto Panjoj

​Cuarto: Adonai Escobedo

​VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

​AVAR: Marianela Araya

- Lionel Messi está en el banco de suplentes tras asistir al funeral de su padre.

- Los equipos ya saltan al terreno de juego para el protocolo de la Leagues Cup.

- A este punto del torneo, la MLS lleva 26 victorias por 16 de la Liga MX.

- Para el Inter de Miami una victoria no le garantiza el pase ya que hay equipos que podrían cerrar la fase con nueve puntos. Las Garzas tiene tres puntos de una victoria 4-2 al Atlético de San Luis.

- León tiene dos victorias en dos partidos de Leagues Cup. Una victoria contra el Inter de Miami pondría a León en la siguiente ronda como uno de los mejores cuatro equipos de la Liga MX.

- Lista la alineación del León para enfrentar al Inter de Miami.