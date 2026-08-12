Las 'Nahueladas' no paran: Las expulsiones de Nahuel Guzmán en Tigres

Tigres vive un momento institucional delicado que se refleja con crudeza en lo deportivo. La salida de figuras históricas como André-Pierre Gignac, la renuncia de Guido Pizarro por desacuerdos con la directiva y un arranque irregular del Apertura 2026 han dejado a los felinos lejos de su habitual protagonismo.

Ese malestar se traslada a la cancha. La última evidencia llegó en la Leagues Cup 2026: ante Vancouver Whitecaps, Tigres terminó con nueve jugadores. Diego Lainez vio la roja por reclamos y, en el minuto 90+2, Nahuel Guzmán empujó al árbitro Iván Barton, acción que le costó la cartulina roja.

Con esta nueva tarjeta roja, el historial de expulsiones de Nahuel Guzmán con Tigres (desde su llegada en 2014) suma ya varias polémicas documentadas que han dejado al equipo en inferioridad numérica en momentos clave.

Nahuel Guzmán fue expulsado tras empujar al árbitro central cuando intentaba cobrar un tiro libre Mexsport

Las polémicas expulsiones de Nahuel Guzmán con Tigres

Final de vuelta del Apertura 2014 vs. América (Estadio Azteca)

En una final caótica en la que Tigres terminó con ocho jugadores, Guzmán recibió su primera gran roja tras perder los estribos y derribar a Michael Arroyo. El equipo perdió 3-0 en el partido (3-1 global) y el arquero debutó en el historial de polémicas decisivas.

Jornada 3 del Apertura 2015 vs. Chivas

Expulsión temprana en el torneo regular. El ‘Patón’ fue expulsado al minuto 94 por el árbitro Francisco Chacón tras insultarlo (“la concha de tu madre”) al acomodar la barrera en un tiro libre.

Final de la Leagues Cup 2019 vs. Cruz Azul

En los minutos finales y con el marcador en contra, Guzmán salió de su área y propinó un fuerte codazo a Édgar Méndez. El VAR confirmó la acción y recibió roja directa. Cruz Azul se llevó el título.

Semifinal de vuelta del Clausura 2022 vs. Atlas

En los últimos suspiros del encuentro, fue expulsado por reclamar airadamente e insultar al cuerpo arbitral (gritando “sinvergüenzas”). Generó revuelo al cierre de la eliminatoria y la Disciplinaria mantuvo la sanción.

Final de vuelta del Apertura 2023 vs. América (Estadio Azteca, tiempos extras)

Recibió dos amarillas en menos de tres minutos. La segunda (que se convirtió en roja) llegó por cortar un contragolpe de Julián Quiñones en mediocampo. Después se escondió detrás de las mantas publicitarias para seguir viendo el partido, lo que le costó una sanción adicional de tres partidos. Tigres terminó con nueve y perdió la final.

Sanción de 11 partidos por el rayo láser (Clásico Regio, Clausura 2024).

Aunque no fue una tarjeta roja en cancha, se trata de una de las sanciones más severas de su carrera. Mientras estaba lesionado y en un palco del Estadio BBVA, Guzmán fue captado apuntando un láser a los ojos de los rivales. La Comisión Disciplinaria le impuso 11 partidos de suspensión, una multa económica y trabajo comunitario (servicio social).

Leagues Cup 2026 vs. Vancouver Whitecaps (Estadio Universitario)