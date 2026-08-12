Isaías Violante señala al responsable de sacar su mejor versión con el América 

Isaías Violante, mediocampista del América, goza del presente futbolístico, al superar todo tipo de críticas. Pero su mejor versión se la dedica al ahora estratega del equipo, Guillermo Almada.

"Simplemente estar agradecido con la afición, también con el cuerpo técnico, hacen cosas que me han mejorado, doy mi mayor esfuerzo, sé que hay mucho por mejorar, pero agradecido con la afición, ha sido mi mejor arranque, quiero seguir así, por eso he trabajado, al jugar me queda hacerlo bien, solamente eso”, destacó el futbolista azulcrema previo al duelo de Leagues Cup contra el Austin FC.

En lo que va del año, Violante acumula 17 partidos. De los cuales, en la actual temporada registra tres (gol y asistencia) en el Apertura 2026 de la Liga MX -en la que América es líder - y dos (dos goles) en la Leagues Cup.

Leagues Cup, una obligación en la vitrina de Coapa

En lo colectivo, Isaías Violante reiteró la obligación como americanistas, imponer la jerarquía y hacerse de toda competición.

"Siempre lo hemos dicho, los partidos son importantes, se juegue donde se jueguen, América debe de dar el golpe de autoridad, mañana es igual de importante como ayer o mañana, matemáticamente no estamos clasificados. América debe sacar el mejor resultado”, presumió.

Visita al modesto Austin FC

En la clasificación de los equipos Liga MX en Leagues Cup, las Águilas suman seis puntos, los mismos que el Cruz Azul, León, Juárez y Tigres; solamente clasifican los cuatro mejores clubes mexicanos.

Violante también se refirió al último rival en turno de la fase grupal, el Austin FC, en zona de clasificación de los representativos de la Major League Soccer.

“Es un rival complicado como todos, estamos trabajando, estamos tomando la idea de juego, lo dije, vamos a ir de menos a más, esperamos un rival complicado, tenemos buen equipo para sacar un buen resultado”.

Aunque no fue puntual en las mejoras tácticas del equipo con el arribo del técnico Guillermo Almada, Violante confirma que la intensidad de que caracteriza a la institución se mantiene viva.

“Siempre se hace un análisis del equipo, de cada jugador, es importante contra quién vas a jugar, eso nos ayuda mucho gracias al trabajo del profe, nuestra idea de juego es lo más importante, tenemos que ser intensos y saber qué hacer cuando tenemos la pelota”, concluyó.