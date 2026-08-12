Almada cuenta con Brian Rodríguez, pero ya exigió más refuerzos en América 

Guillermo Almada, entrenador del América, poco a poco se empieza a familiarizar con los factores mediáticos propios del club. El uruguayo en esta ocasión reiteró la disponibilidad de su compatriota Brian Rodríguez, jugador en la mira de clubes extranjeros.

"La realidad es que me baso por hechos, lo que me transmite, no me hago eco de rumores de prensa, en América fluyen, pero la realidad es que vuelvo a insistir, los directivos no me han manifestado de que salga, no me estoy expresando de nada de lo que me hayan dicho", resaltó Almada durante la conferencia previa al Austin FC vs América por la Leagues Cup.

El 'Rayito' se mantiene como uno de los elementos con mayor protagonismo de la actual plantilla. Ha sido clave en la primera fase de la Leagues Cup, con dos partidos y dos goles. En la Liga MX, el volante charrúa solamente ha disputado un encuentro; marcó gol ante Santos Laguna.

"Brian está con nosotros, indudablemente es apetecible por la calidad que tiene, pero la realidad es que no me rijo por rumores periodísticos, a mí no me han transmitido nada de la posibilidad de su salida”, añadió con la firme intención de usarlo en la visita contra el Austin FC.

Almada baja la presión

Por otro lado, Guillermo Almada fue claro sobre su postura con el formato del torneo de Leagues Cup.

"Lo intentaremos ganar, siempre lo digo a los futbolistas, ocurren determinadas cosas, accidentes en el partido que provocan el resultado, lo que intentamos es seguir esta idea de juego, que nos dé la posibilidad de ganar, seguir con esa línea, seguir con el ascenso de la automatización del juego y que la victoria sea una lógica consecuencia de eso”.

Pero esa calma tiene un acarreo de superioridad sobre el rival en turno.

“Como ya lo he dicho, iniciamos un proceso nuevo, el equipo viene en ascenso, acoplándose a la idea que queremos, soltándose los futbolistas, independientemente de las variantes que hemos hecho para refrescar, las expectativas mañana son las máximas.

"Uno siempre que juga busca ganar, marcar una superioridad, seguramente este rival va a intentar lo mismo, se está jugando su clasificación igual que nosotros, será complicado y duro por la realidad y los futbolistas que tiene”.

Al momento, el América suma seis puntos y se mantiene en zona de clasificación, pero sólo avanzan los cuatro mejores de la clasificación de Liga MX y los cuatro mejores de MLS.

Almada llena los estadios

Guillermo Almada también recalcó su emoción por contar con gran público americanista en plazas ajenas, un factor que ya disfruta.

“Lo hemos dicho, sacarnos el sombrero por el apoyo que tenemos con la afición, el jugador número 12 que nos apoya permanentemente, los jugadores también se han sentido identificados, transmiten cosas de dentro para afuera, debemos demostrar cosas para que nuestra gente se sienta identificada, es importante sentir ese respaldo que hemos sentido desde el primer minuto”

América caza por lo menos dos refuerzos

En este semestre las Águilas del América han sumado dos fichajes, el mediocampista Óscar Perea (ya debutó y con gol en Leagues Cup) y el contención Edwin Cerrillo. La directiva sigue en la puja por los servicios del colombiano Jaminton Campaz, volante de Rosario Central.

“Estamos satisfechos con la plantilla que tenemos, los jóvenes, hay una realidad, hay una competencia, muchos torneos por delante, la Concachampions, vamos a afrontar torneos paralelos como éste.

"Lo que queremos es completar el plantel, la competencia interna elevará el nivel de los futbolistas, lo dijimos de inicio, la idea es que vengan jugadores importantes para sumar a los jóvenes que tenemos, la idea está entre dos o tres refuerzos”.

Con las tres jornadas dirigidas en Liga MX desde el banquillo americanista, más los dos en Leagues Cup, Almada fue cuestionado sobre sus preocupaciones.

“Me preocupa seguir demostrando lo que hacemos en la cancha, que lo tomemos como lo hemos tomado, insisto, transmitir cosas de dentro para afuera. Respetamos a Austin, una plantilla numerosa, un entrenador prestigioso, pero insisto, siempre me preocupa que el club sea activado, jugar como una final, demostrar el nivel, seguir en ese ascenso”.