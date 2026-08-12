¡Otra vez! Equipos de Expansión van al TAS por la eliminación del Ascenso 

Varios clubes de la Liga de Expansión MX volvieron a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que eliminó de manera indefinida el sistema de ascenso y descenso a partir de la temporada 2026-2027.

El anuncio oficial llegó a través de un comunicado conjunto difundido este miércoles por Mineros de Zacatecas, en el que se suman Club Deportivo Universidad de Guadalajara (Leones Negros), Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia y Cancún FC.

Los jugadores de Expansión publican carta exigiendo el regreso del Ascenso en el futbol mexicano Redes Sociales

Los equipos no solo confirman la apelación ante el TAS, sino que también informan sobre la revocación de sanciones disciplinarias que les habían impuesto por protestas en el campo.

En términos generales, la Comisión Disciplinaria nos sancionó con fundamento en el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, considerando que dicha manifestación constituía una conducta sancionable”, se lee en el comunicado.

La polémica se remonta a julio, cuando la FMF ratificó la desaparición del ascenso-descenso pese a que el propio TAS, en un fallo anterior, había señalado que el sistema debía reactivarse en 2026-27.

Las protestas de jugadores, incluyendo manifestaciones en el terreno de juego, generaron sanciones que ahora han sido levantadas, pero la batalla de fondo continúa en el máximo órgano arbitral del deporte.

“La Comisión de Apelaciones estimó el recurso al considerar que la resolución de la Comisión Disciplinaria no contaba con una base reglamentaria suficiente para sostener la sanción impuesta. Finalmente, la Comisión de Apelaciones fue clara en que cualquier violación al artículo 57 del Reglamento de Sanciones debe sancionarse con las consecuencias específicas ahí previstas”, señala.

El escrito indica que el procedimiento del TAS está en curso. Por lo que la nueva batalla de los clubes de Expansión por el ascenso y descenso apenas iniciará otro capítulo.

¿Qué pasó la última vez que los clubes de Expansión fueron al TAS?

En mayo de 2025, un grupo inicial de diez clubes de la Liga de Expansión interpuso una demanda ante el TAS para exigir el regreso inmediato del ascenso y descenso.

Cuatro de ellos (Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y Jaiba Brava) se retiraron del proceso, quedando el llamado G-6: Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros.

El 4 de septiembre de 2025 el TAS emitió su laudo. Rechazó la petición de reinstalación inmediata y dio la razón a la FMF al confirmar que la suspensión de seis temporadas (acordada en 2020) concluía con la 2025-2026.

Sin embargo, el Tribunal dejó claro que el sistema debía regresar a partir de la temporada 2026-27 y que la Federación conservaba la potestad de fijar los requisitos de certificación para el ascenso.

A pesar de ese fallo, que los clubes interpretaron como una victoria parcial porque fijaba una fecha concreta, la FMF modificó en julio de 2026 el artículo 35 del Reglamento de Competencia y eliminó de forma indefinida el ascenso y descenso.