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PSG vs Aston Villa, EN VIVO la Supercopa de Europa

Detalles del partido entre el PSG y el Aston Villa por la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo

Por: Arturo López

PSG vs Aston Villa, Supercopa de Europa 2026
PSG vs Aston Villa, Supercopa de Europa 2026Reuters
PSG
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Aston Villa
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