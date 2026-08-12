PSG vs Aston Villa, EN VIVO la Supercopa de Europa
Detalles del partido entre el PSG y el Aston Villa por la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo
PSG
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Aston Villa
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También se vivirá un duelo español en las bancas: Luis Enrique vs Unai Emery
El PSG y el Aston Villa se enfrentan por el primer título de la temporada, entre el campeón de la Champions League y el monarca de la Liga Europa
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre el PSG y el Aston Villa por la Supercopa de Europa!