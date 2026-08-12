América jugará Cuartos y (eventualmente) Semis de Leagues Cup, en el Estadio Banorte

Las Águilas del América jugarán la ronda de Cuartos de Final de la Leagues Cup en el Estadio Banorte y en caso de avanzar a la siguiente ronda, también lo harían en casa.

Este jueves, el cuadro de Coapa recibirá a Austin FC en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Y lo hará con paso perfecto, luego de haber derrotado a San Diego y Portland, 3-1 respectivamente.

América tiene la oportunidad de jugar en casa la ronda de los Cuartos de Final y una eventual Semifinal. América tiene el derecho por reglamento de disputar los Cuartos de Final en su territorio (...). Incluso, las fechas del 1 al 3 de septiembre están bloqueadas por la administración del estadio (Banorte), de tal manera que si América avanza a la ronda de las Semifinales podría jugar también el partido de esa instancia”, confirmó León Lecanda, periodista de la cadena ESPN.

El club azulcrema busca ganar por primera ocasión el torneo binacional ante clubes de la MLS. Tanto América como Cruz Azul, son los dos únicos equipos que siguen con paso perfecto su camino por la Leagues Cup.

La Máquina, por su parte, recibirá en casa Chicago este mismo jueves.