Supercopa de Europa: ¿Por qué no juega Dibu Martínez?

Este miércoles se disputa el primer título de la temporada en Europa con la Supercopa, partido que enfrenta al campeón de la UEFA Champions League con el ganador de la UEFA Europa League.

En esta edición, Paris Saint-Germain llegó como bicampeón de la Champions League, mientras que Aston Villa lo hizo como campeón de la Europa League. Sin embargo, el equipo inglés afronta el partido con una baja importante: Emiliano “Dibu” Martínez no estuvo disponible para enfrentar al conjunto francés.

Aunque la Supercopa de Europa es un partido oficial y el inicio de las ligas europeas está cada vez más cerca, algunos equipos todavía no cuentan con todos sus futbolistas debido al periodo de descanso posterior a la Copa del Mundo 2026.

El Dibu Martínez jugó la final de la Copa del Mundo. REUTERS

¿Por qué el Dibu Martínez no juega contra PSG?

Emiliano “Dibu” Martínez no apareció en la alineación del Aston Villa para la Supercopa de Europa porque todavía no termina sus vacaciones después de disputar la Copa del Mundo 2026 con Argentina.

El guardameta argentino llegó hasta la final del torneo mundialista, por lo que recibió un periodo de descanso antes de reincorporarse a los trabajos del conjunto inglés.

La ausencia de Martínez no es la única que tiene Aston Villa para este partido. Los futbolistas ingleses Ezri Konsa y Ollie Watkins tampoco están disponibles para Unai Emery debido al mismo motivo.

En su caso, ambos jugadores disputaron el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo, donde Inglaterra enfrentó a Francia.

Ante la ausencia de Martínez, el Aston Villa comenzó la Supercopa de Europa con Marco Bizot como su portero titular.

Unai Emery explica la ausencia del Dibu Martínez

Unai Emery habló sobre las ausencias de Martínez, Konsa y Watkins durante la conferencia de prensa previa al partido contra Paris Saint-Germain.

El entrenador explicó que los tres jugadores terminaron su participación en la temporada el 19 de julio y, por ello, recibieron cuatro semanas de descanso antes de regresar a la actividad con Aston Villa.

Emiliano Martínez está todavía finalizando sus vacaciones esta semana. Tanto él como Konsa y Watkins terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas de descanso. Y es completamente necesario.

De esta manera, los tres futbolistas se perderán el primer partido oficial de la temporada del Aston Villa. La decisión responde al periodo de descanso que recibieron después de su participación con la selección inglesa y argentina en la Copa del Mundo.

El guardameta argentino tendrá que esperar para volver a defender la portería del conjunto inglés, mientras que Marco Bizot será el encargado de ocupar su lugar en la Supercopa de Europa.

Unai Emery en conferencia de prensa. Reuters

¿Cuándo regresa Dibu Martínez al Aston Villa?

El periodo de vacaciones de los futbolistas que participaron hasta las últimas etapas de la Copa del Mundo terminará el próximo 19 de agosto, de acuerdo con lo dicho por Emery.

A partir de esa fecha, Martínez, Konsa y Watkins volverán a los entrenamientos con el Aston Villa para incorporarse nuevamente a la dinámica del equipo.

Por lo tanto, la ausencia del Dibu Martínez en la Supercopa de Europa no responde a una lesión ni a una decisión técnica de Unai Emery, sino al periodo de descanso que el entrenador estableció después de la participación del argentino en la Copa del Mundo 2026.