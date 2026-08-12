PSG es bicampeón de la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Aston Villa en el Stadion Salzburg. El cuadro parisino inició la temporada europea con un registro que pasará a la historia, al convertirse en el segundo equipo en la era moderna en revalidar el título, tras el Real Madrid, que lo consiguió en 2016 y 2017.

El partido también significó el regreso a la escena del árbitro Omar Artan, quien fue expulsado del Mundial 2026.

El árbitro Omar Artan reapareció en la escena del futbol internacional, después de que en el Mundial 2026 fuera expulsado Reuters

El Aston Villa dominó los primeros instantes del partido. El delantero Brian Madjo hizo historia, al convertirse en el jugador más joven en disputar la Supercopa de Europa como titular, a sus 17 años y 212 días.

Brian Madjo salió de cambio al minuto 72 del PSG - Aston Villa de la Supercopa de Europa Reuters

Los dirigidos por Unai Emery tuvieron su primer aviso al minuto 12, cuando un disparo lejano de Boubacar Kamara pasó a un costado.

Ocho minutos después, el PSG se adelantó en el marcador con un golazo. Un robo en el campo rival lo aprovechó Désiré Doué para asistir al delantero georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, quien mandó un potente derechazo al fondo.

¡Golazo del PSG! Khvicha Kvaratskhelia puso el 1-0 al minuto 20 Reuters

El cuadro parisino ya no generó oportunidades de peligro y el Aston Villa agobió al monarca de la Champions League, dejando ver una fragilidad defensiva.

Brian Madjo desaprovechó dos oportunidades de peligro frente al arco, sin marca, al mandar el balón fuera tras remates de cabeza. El delantero también lo intentó con un disparo, pero se fue muy cruzado y antes del descanso tuvo su recompensa, el capitán John McGinn envió un servicio preciso y cayéndose, el delantero impactó el balón para hacer el 1-1.

Désiré Doué hizo el 2-1 a favor del PSG sobre el Aston Villa en la Supercopa de Europa Reuters

Para el segundo tiempo, el PSG aguantó la presión del Aston Villa para hacer el 2-1. Servicio al espacio, Désiré Doué emprendió la carrera, se metió al interior del área y mandó un disparo a media altura para vencer al arquero al 62’.

En los minutos finales, el Aston Villa intentó empatar el marcador al hacer varios cambios, pero obtuvo una misma reacción del PSG.

El cuadro parisino se alzó con la victoria y revalidó el título de la Supercopa de Europa, con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.