Cadillac respalda a Checo Pérez y asegura que seguirá en el equipo pese a rumores de Williams

El futuro de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 ha sido parte de los rumores de las vacaciones de verano de la temporada 2026 y, luego de que un medio japonés señalara que podría ir a Williams ante la posible salida de Carlos Sainz, Cadillac F1 ha hablado por fin.

Este miércoles, durante la presentación del nuevo director del equipo Marcin Budkowski, quien toma las riendas de Cadillac F1 en lugar de Graeme Lowdon de forma inmediata, uno de los cuestionamientos directos fue sobre el futuro de Checo Pérez.

El director ejecutivo de Cadillac F1, Dan Towriss, quien fue parte de la contratación de Sergio Pérez, indicó que todo está encaminado para la continuación del tapatío dado que desean mantener a un piloto de su experiencia en la plantilla.

“Checo ha sido un activo tremendo para el equipo. Ha conducido muy bien y ciertamente ha presionado bastante”, aseguró.

Budkowski sabe del potencial de Checo Pérez para Cadillac

Marcin Budkowski señaló que en sus primeras interacciones con personal del equipo Cadillac tienen en claro que Sergio Pérez no solo es un activo en la pista, donde ha conseguido los mejores resultados para la escudería, sino también dentro de la fábrica donde presiona al personal para alcanzar un nivel competitivo.

“Por lo que sé, debido a las conversaciones que he tenido con Dan, pero también con otras personas del equipo, no solo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que también ha estado presionando mucho al equipo en segundo plano”, señaló.

Budkowski apuntó que la situación de Cadillac requiere tener dos pilotos con experiencia dado que necesitan dar pasos inmediatos y, un novato, podría no aportar a estos objetivos.

“Si tienes a un piloto aprendiendo y a todo el equipo aprendiendo al mismo tiempo, son demasiadas variables. Así que creo que es importante tener a un piloto como Checo a bordo”.

“Checo ha sido un activo para el equipo y también lo han sido los dos pilotos, para ser honestos, porque se ha hablado mucho de tener dos pilotos con mucha experiencia, pero creo que es crucial en un equipo joven como este proporcionar esa experiencia y estabilidad”.