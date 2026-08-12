La NFL está fuera de control: el precio de los equipos se dispara los Cowboys ya valen 15,500 mdd

La National Football League sigue aumentando su valor incluso cuando el balón todavía no ha comenzado a rodar. Las 32 organización aumentaron su cotización de manera acelerada y el valor promedio de un equipo pasó de 7,130 millones de dólares en 2025 a 9,340 millones en 2026, un salto de 31 por ciento en apenas un año.

Una franquicia promedio de la NFL ganó alrededor de 2,210 millones de dólares en valoración en sólo 12 meses. Y en la cima de este fenómeno están los Cowboys de Dallas, que por séptimo año consecutivo encabezan el ranking de Sportico con 15,500 millones de dólares, 21 por ciento más que en 2025.

El segundo lugar pertenece a los Rams, con 12,700 millones de dólares, mientras que los New York Giants completan el podio con 12,000 millones. En total, nueve franquicias ya tienen una valoración de al menos 10,000 millones de dólares.

La cifra de Dallas también permite dimensionar el crecimiento económico de la liga. Cuando Sportico publicó su primera clasificación en 2020, los Cowboys estaban valuados en 6,430 millones de dólares. Seis años después, su valor aumentó poco más de 141 por ciento.

El crecimiento resulta todavía más llamativo porque el desempeño deportivo no ha acompañado esa expansión. Dallas viene de dos temporadas consecutivas con apenas siete victorias y sin alcanzar los playoffs. El valor de la franquicia, sin embargo, continuó creciendo.

Jerry Jones y Stephen Jones son dueños de los Dallas Cowboys desde 1989. . Reuters

¿Qué toma en cuenta Sportico para valorar a los Cowboys?

La valoración no se limita al precio que tendría la franquicia en una eventual venta. Sportico suma el valor empresarial del equipo con determinados negocios relacionados y propiedades inmobiliarias vinculadas directamente con sus operaciones.

El valor del equipo contempla la valoración de la franquicia a partir de sus ingresos locales y nacionales y de un multiplicador específico para cada organización. También incluye la participación de 3.13 por ciento que cada franquicia tiene en propiedades de la NFL como NFL Films, NFL RedZone, 32 Equity y las plataformas digitales de la liga.

La segunda categoría corresponde a los negocios relacionados con el equipo y las propiedades inmobiliarias. Ahí se consideran participaciones del propietario en empresas vinculadas con las operaciones deportivas, además de terrenos, estadios, centros de entrenamiento y desarrollos directamente relacionados con la franquicia.

Sportico pone como ejemplo la participación de 20 por ciento de Jerry Jones en Legends Hospitality, empresa dedicada a operaciones de estadios.

La metodología excluye, en cambio, negocios que considera demasiado alejados de las operaciones de la franquicia. Entre ellos están proyectos comerciales independientes del futbol americano, regalías por licencias de propiedad intelectual a terceros y las inversiones personales de los propietarios en negociod.

Los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, protagonizaron el mayor aumento porcentual del ranking. Su valoración creció 46 por ciento, hasta alcanzar los 9,610 millones de dólares, movimiento que les permitió subir dos posiciones y colocarse en el puesto 12.

Los Jets fueron otro de los grandes ganadores. Su valor aumentó 28 por ciento, hasta 10,350 millones de dólares, y avanzaron del octavo al quinto lugar.

Quinnen Williams fue uno de los movimientos más importantes en la fecha límite de intercambios. (Facebook/Jets)

Los a Falcons también escalaron tres posiciones después de registrar un incremento de 39 por ciento, con una valoración de 9,780 millones de dólares. Se quedaron a 220 millones de alcanzar la barrera de los 10,000 millones.

En el extremo contrario, los Giants tuvieron el menor crecimiento porcentual entre las franquicias, aunque aun así aumentaron su valoración 17 por ciento. Los 49ers y los Patriots registraron incrementos de 19 por ciento.

LosBengals aparecen nuevamente en el último lugar de la NFL. La franquicia ocupa el puesto 32 de la clasificación de Sportico, posición que ha mantenido desde que comenzaron estas mediciones en 2020.

TOP 10 FRANQUICIAS MÁS VALIOSAS DE LA NFL 2026

Eagles — 10,310 millones | +22%

— 15,500 millones | +21%— 12,700 millones | +22%— 12,000 millones | +17%— 10,400 millones | +19%— 10,350 millones | +28%— 10,250 millones | +24%— 10,210 millones | +19%— 10,100 millones | +28%— 9,780 millones | +39%