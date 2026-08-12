Atlético de Madrid gana la batalla: Cuti Romero sería nuevo jugador colchonero

Durante el mercado de verano, Cristian “Cuti” Romero fue uno de los futbolistas que más sonaron para dejar al Tottenham y comenzar una nueva etapa en otro club. El defensor argentino estuvo relacionado con equipos de Italia, España e Inglaterra, aunque finalmente el Atlético de Madrid habría sido el equipo que consiguió cerrar su incorporación.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa internacional, Inter de Milán, Barcelona y Arsenal mostraron interés por el futbolista. Sin embargo, el conjunto colchonero habría avanzado en las negociaciones con Tottenham hasta concretar el movimiento.

Cuti Romero al Atlético de Madrid

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Cristian “Cuti” Romero sería nuevo jugador del Atlético de Madrid de cara al inicio de la temporada 2026-2027 de La Liga.

Según el reporte, el acuerdo entre Tottenham y el equipo madrileño ascendería a 40 millones de euros, incluyendo bonus.

El defensor argentino se incorporaría a la plantilla dirigida por Diego “Cholo” Simeone después de que el Atlético de Madrid se impusiera en la carrera por su fichaje frente a otros clubes que habían mostrado interés durante el mercado.

La operación llevaría a Romero a dejar Tottenham después de varias temporadas en la Premier League para comenzar una nueva etapa en el futbol español.

El argentino también era una de las opciones que había considerado el Barcelona para reforzar su defensa, pero las negociaciones con el conjunto catalán no continuaron.

Interés de Italia, España e Inglaterra por Cuti Romero

Antes de que el Atlético de Madrid avanzara por el fichaje de Romero, el defensor estuvo relacionado con otros tres equipos.

El Inter de Milán fue uno de los clubes que buscó cerrar su incorporación, pero no logró alcanzar un acuerdo con Tottenham para concretar la operación.

Barcelona también mostró interés en el futbolista, aunque finalmente decidió no continuar las negociaciones. Romero tenía contrato con Tottenham hasta el verano de 2029, una situación que también formaba parte de las conversaciones para definir su futuro.

En Inglaterra, Arsenal apareció como otra de las opciones para el defensor argentino. De acuerdo con información publicada previamente por The Sun, Romero habría estado dispuesto a continuar en la Premier League y jugar para los Gunners.

Sin embargo, según Fabrizio Romano, Tottenham no estaba dispuesto a vender al futbolista al Arsenal, por lo que esa posibilidad quedó descartada.

Cuti Romero jugó la final de la Copa del Mundo con Argentina. REUTERS

La alternativa que terminó tomando fuerza fue la del Atlético de Madrid, que habría alcanzado un acuerdo con los Spurs para concretar el traspaso.

De esta manera, Cuti Romero dejaría la Premier League para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino, campeón del mundo con Argentina, comenzaría así una nueva etapa en su carrera bajo las órdenes de Diego Simeone.