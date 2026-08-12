El futbol está con Messi: los mensajes de apoyo después de la carta a su padre

Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi necesitó unos días para procesar el dolor y este día publicó en su cuenta de Instagram una carta de despedida profundamente emotiva, acompañada de una fotografía reciente junto a él.

El mensaje, íntimo y cargado de agradecimiento, recorrió el mundo del futbol en cuestión de horas. En él, el capitán argentino recordó la figura de su padre como apoyo incondicional desde los inicios de su carrera y el vacío que deja su partida.

Messi se despide de su papá con emotiva carta: “no sé qué voy a hacer” Foto tomada de leomessi

Varios jugadores y exjugadores respondieron con mensajes de apoyo

La publicación de Messi generó una ola de reacciones en las redes. Figuras de distintas generaciones y de ambos lados de la rivalidad histórica se sumaron para enviarle fuerza.

Entre los primeros en responder estuvo Cristiano Ronaldo, quien escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

Neymar, con quien compartió camarín en el Barcelona, le dedicó un “Mucha fuerza para ti y tu familia” acompañado de un emotivo abrazo.

También se pronunciaron Thibaut Courtois, Luka Modric y Toni Kroos, tres de los futbolistas que más lo sufrieron en las canchas enfrentándolo durante años con el Real Madrid.

No faltaron los compañeros de vestuario de distintas etapas. Carles Puyol, Sergio Roberto, Jordi Alba, Marc-André ter Stegen, Paulo Dybala, Ferran Torres y Kun Agüero dejaron sus mensajes de cariño.

David Beckham, exjugador inglés y actual presidente del Inter Miami, cerró con un “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”. El gesto colectivo demostró que, más allá de las rivalidades, el respeto hacia Messi trasciende cualquier camiseta.

Messi deja en duda su continuidad en el futbol

En el mismo texto, Messi confesó abiertamente sus dudas sobre el futuro: “Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Esa frase, cargada de tristeza, generó preocupación entre sus seguidores, que temen que la pérdida de su padre acelere el retiro de uno de los más grandes de la historia.