Aficionado imitó a Alexis Vega: enseñó los “cachetes” en la Supercopa de Europa

Un aficionado celebró de forma eufórica el empate parcial 1-1 entre el Aston Villa y el PSG en la Supercopa de Europa que se jugó en el Stadion Salzburg, imitando lo que hizo Alexis Vega en la cancha, que tras hacer un golazo se bajó el short para mostrar los “cachetes”.

El PSG se puso adelante en el marcador con gol de Khvicha Kvaratskhelia al minuto 20.

Brian Madjo intentó en varias ocasiones hasta que lo consiguió antes de que terminara el primer tiempo. El capitán John McGinn envió un servicio preciso a segundo poste y cayéndose, el delantero impactó el balón para hacer el 1-1 al 45’.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto del festejo del aficionado Captura de pantalla

La euforia se trasladó a las gradas del estadio, donde estaban aficionados del Aston Villa. Uno de ellos se puso de espaldas y se bajó la prenda para enseñar los “cachetes” ante la sorpresa de sus compañeros. El momento fue captado por las cámaras de televisión y de inmediato se hizo viral.

“¡Qué celebración!”, “Este fan de Aston Villa se emocionó demasiado cuando empataron”, “¿Qué pasó con este aficionado?”, fueron algunos de los comentarios que dejó el hecho.

Alexis Vega celebró de esa forma en el Chivas contra Atlas, Clásico Tapatío que se disputó en la Jornada 9 del Apertura 2019, tras marcar un golazo con un disparo cruzado que casi fue al ángulo.

En el segundo tiempo, el PSG sentenció el encuentro con gol de Désiré Doué, que le permitió revalidar el título de la Supercopa de Europa.