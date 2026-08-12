Tigres es un barco que no tiene capitán. La directiva no tiene liderazgo: Tuca

A muchos de los jugadores que aún militan en el equipo, Ricardo Ferreti le tocó dirigirlos. El “Tuca” estuvo al frente de los Tigres de la UANL 14 años, por ello las críticas del estratega a la actuación que tuvo ayer el equipo en la Leagues Cup, tienen mayor relevancia.

La indisciplina dominó al equipo regiomontano anoche en el juego contra Vancouver, en la tercera fecha del torneo binacional. Fueron expulsados el portero, Nahuel Guzmán, por empujar al árbitro y el mediocampista Diego Lainez, por cuestionar al árbitro de forma airada.

Lo que pasa con Tigres y se está acrecentando cada día más (...), ahora es un barco que no tiene capitán, no tiene brújula, no tiene objetivo, no tiene rumbo, no tiene nada. Por esto los jugadores ahora quieren hacer justicia por su propia mano, quieren tomar el liderazgo que muchas veces no les corresponde, porque la directiva no tiene ese liderazgo, no tiene injerencia sobre los jugadores”, consideró Ricardo Ferreti, en su participación en el programa Generación F, de ESPN.

Por este motivo, Diego Laínez se fue expulsado en la Leagues Cup Mexsport

Diego Lainez, quien llegó al primer equipo de Tigres a los 22 años de edad, fue expulsado por el árbitro Iván Bartón, al cuestionarle si forzosamente debía ganar el equipo de la MLS (Vancouver), haciendo referencia a las sanciones en contra de Tigres.