Oficial: Isaac del Toro vuelve a competir tras el histórico podio en el Tour de Francia

Después de firmar una actuación histórica en el Tour de Francia, tomarse unos días de recuperación y acompañar a Romina Hinojosa durante su participación en el Tour de France Femmes, el ciclista mexicano volverá a colocarse un número en la espalda con el UAE Team Emirates-XRG.

El nacido en Ensenada reaparecerá este domingo 16 de agosto en la ADAC Cyclassics de Hamburgo, una de las pruebas de un día más importantes del calendario internacional. La carrera alemana confirmó la presencia del mexicano a través de material promocional difundido en los días previos a la competencia.

La carrera de Hamburgo será el primer compromiso de Del Toro desde que terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026, resultado con el que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la Grande Boucle. Además, conquistó una etapa y terminó como ganador de la clasificación de los jóvenes.

Del descanso al regreso de Isaac del Toro

Del Toro tuvo después del Tour un periodo de recuperación antes de retomar progresivamente los entrenamientos. El regreso no tendrá, al menos por ahora, la misma exigencia que el calendario de Tadej Pogacar, quien será una de las figuras del UAE Team Emirates-XRG en la Vuelta a España.

El mexicano, de 22 años, prolongó recientemente su vínculo con el equipo hasta 2031, una decisión que confirmó la importancia que tiene dentro de la estructura emiratí después de una temporada en la que ya consiguió resultados de primer nivel.

Su aparición en Hamburgo también permite observar el camino que el equipo tiene previsto para él durante la segunda parte de la temporada.

La ADAC Cyclassics celebrará su edición número 29. Se trata de una prueba de un día perteneciente al WorldTour, la máxima categoría del ciclismo profesional.

Hamburgo abre el tramo final del calendario

La prueba alemana representa un escenario distinto al que Del Toro enfrentó durante las tres semanas del Tour.

El recorrido 205 kilómetros de la Cyclassics ha evolucionado en los últimos años y sus ascensos permiten que los corredores con capacidad para atacar tengan alternativas antes del tramo final. Por eso, aunque históricamente ha ofrecido oportunidades para los velocistas, la carrera también puede favorecer a corredores capaces de endurecerla y seleccionar el grupo.

En 2025, el ganador fue Rory Townsend, quien sorprendió en una competencia que volvió a resolverse lejos de los grandes nombres que habitualmente dominan las clásicas.

Para Del Toro, Hamburgo será además una carrera conocida. El mexicano ya participó en la edición de 2025, cuando terminó lejos de los primeros lugares.

Esta vez llegará con un perfil diferente. Su tercer puesto en el Tour de Francia lo colocó definitivamente entre los corredores capaces de competir en las pruebas más importantes del calendario y elevó las expectativas alrededor de cada una de sus apariciones.

UAE prepara a Del Toro para las clásicas

Aunque el desempeño del mexicano durante el Giro de Italia 2025 y, posteriormente, su crecimiento durante 2026 abrieron la posibilidad de verlo como líder en una carrera de tres semanas, el UAE Team Emirates-XRG mantiene una planificación gradual para su desarrollo.

La política del equipo ha evitado cargar a los corredores menores de 25 años con dos grandes vueltas en una misma temporada. Por esa razón, Del Toro no disputará la Vuelta a España, donde el liderazgo del conjunto estará alrededor de Pogacar.

El calendario que se abre después de Hamburgo apunta principalmente a carreras de un día y clásicas. Entre los objetivos aparecen las pruebas de Canadá, las clásicas italianas del otoño y el Campeonato Mundial en septiembre.