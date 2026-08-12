Gilberto Mora ya decidió su futuro

La carrera de Gilberto Mora va en ascenso, tanto dentro como fuera de la cancha. El jugador del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, recibió la bienvenida de la Universidad Anáhuac, campus Mérida, a través de las redes sociales de la institución educativa.

Mora, de 17 años de edad, tuvo los reflectores durante la pasada Copa del Mundo de la FIFA por el nivel de juego mostrado en los 220 minutos que disputó con la Selección de México, donde vio actividad en casi todos los partidos oficiales del representativo mexicano ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra.

¡Bienvenido a la comunidad Anáhuac, @gil_morita ! 🦁🧡⚽. Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella.

En sólo 5 horas de haber sido compartido, el post en la cuenta de Instagram de la Universidad ya alcanzaba casi los 90 mil likes y 595 interacciones a la publicación. El costo por semestre para el jugador sería de 70 mil pesos, en caso de atender los 36 créditos académicos que exige la institución.

“Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro. Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto, Gilberto! 🙌”, compartió la institución académica en su cuenta de Instagram.

Morita ha participado en el presente Torneo Apertura 2026 e incluso ya marcó un gol ante el León en la fecha 2. En la Leagues Cup, no se ha perdido ningún juego ante Austin y San Diego.